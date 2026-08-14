پخش زنده
امروز: -
انجمن صنفی نهالکاران آذربایجان غربی با هدف ساماندهی تولیدات و نظارت بر عرضه نهال در این استان تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، انجمن صنفی نهالکاران استان آذربایجان غربی با هدف ساماندهی تولیدات و نظارت بر عرضه نهال در این استان تشکیل شد.
در جلسه برگزاری انتخابات هیاتمدیره این انجمن که در محل سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید، با حضور نمایندگان اداره کار، رفاه اجتماعی و مدیریت باغبانی استان، اعضای اصلی و علیالبدل هیاتمدیره انتخاب شدند.
مدیر باغبانی استان در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی این استان به عنوان قطب تولید نهال کشور، بر ضرورت اقدامات اساسی جهت ساماندهی نهالستانهای فاقد مجوز تاکید کرد و گفت: برنامهریزیهای لازم برای شناسایی و مدیریت نهالستانهای غیرمجاز در دستور کار مدیریت باغبانی قرار دارد.
شبنم جلیل زاده همچنین از تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان معاونت باغبانی، موسسه بذر و نهال کشور و اتاق اصناف کشاورزی کشور به عنوان گامی کلیدی در راستای نظارت بر کیفیت تولید و عرضه نهال یاد کرد.
مدیر باغبانی با اشاره به برنامههای آتی افزود: پیگیری راهاندازی نمایشگاه تخصصی عرضه نهال در شهرستان میاندوآب از جمله اقدامات اجرایی در راستای ساماندهی عرضه محصول میباشد که در دست اقدام است.
با تشکیل این انجمن، استان آذربایجان غربی پس از استانهای فارس و اصفهان، سومین استانی است که موفق به رسمیسازی انجمن صنفی نهالکاران در سطح کشور شده است.