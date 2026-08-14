به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، براساس اعلام مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساعت ۱۴ و ۸ دقیقه و ۱۹ ثانیه امروز، جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، زمین لرزه‌ای با قدرت ۳.۱ ریشتر حوالی شهر حسینیه، مرز استان‌های خوزستان، لرستان و ایلام را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۴ کیلومتری زمین، در طول جغرافیایی ۴۸.۰ و عرض جغرافیایی ۳۲.۶۶ به وقوع پیوست.

گزارش‌های موسسه لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک حاکی از آن است که زمین لرزه در ۱۷ کیلومتری شهر حسینیه و ۳۵ کیلومتری شهرستان اندیمشک در استان خوزستان و ۳۶ کیلومتری مورموری در استان ایلام رخ داده است.

تاکنون خسارتی از این زمین لرزه گزارش نشده است.