پخش زنده
امروز: -
امام جمعه هادیشهر با گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز بازگشت آزادگان به میهن، گفت: آزادگان با تکیه بر ایمان و توسل به اهلبیت(ع)، در سختترین شرایط عزت و شرف انقلاب اسلامی را حفظ کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام جباری در خطبههای نماز جمعه این هفته هادیشهر با سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و بهرهمندی از برکات معنوی ماههای حرام، ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را گرامی داشت.
وی گفت: آزادگان دوران دفاع مقدس در زندانهای رژیم بعثی عراق با تکیه بر ایمان راسخ و توسل به اهلبیت (ع)، در سختترین شرایط عزت و شرف انقلاب اسلامی را حفظ کردند و بازگشت آنان به میهن، پیروزی دیگری برای ملت ایران در برابر استکبار جهانی بود.
امام جمعه هادیشهر افزود: زنده نگه داشتن یاد و خاطره آزادگان و تکریم خانوادههای معظم آنان، بخشی از وظیفه نسل امروز در برابر فداکاریهای این قهرمانان است و باید فرهنگ ایثار، مقاومت و صبر آنان به نسل جوان منتقل شود.
حجتالاسلام جباری در ادامه با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی و ضرورت امیدآفرینی در جامعه، گفت: مسئولان باید با الگوگیری از سیره آزادگان در مقاومت و استقامت، برای رفع مشکلات معیشتی مردم گام بردارند.
وی افزود: همانگونه که آزادگان در دوران اسارت با صبر و استقامت از آرمانهای انقلاب دفاع کردند، امروز نیز باید با تکیه بر روحیه مقاومت و امید، برای حل مسائل و مشکلات جامعه تلاش کرد.
آب شرب مردم، خط قرمز است
حجتالاسلام جباری در ادامه با اشاره به مشکل افت فشار آب شرب، بر ضرورت صیانت از منابع و تأسیسات آبرسانی و برخورد جدی با برداشتهای غیرمجاز تأکید کرد.