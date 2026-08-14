امام جمعه هادی‌شهر با گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز بازگشت آزادگان به میهن، گفت: آزادگان با تکیه بر ایمان و توسل به اهل‌بیت(ع)، در سخت‌ترین شرایط عزت و شرف انقلاب اسلامی را حفظ کردند.

آزادگان با ایمان و صبر، عزت انقلاب اسلامی را حفظ کردند

آزادگان با ایمان و صبر، عزت انقلاب اسلامی را حفظ کردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام جباری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته هادی‌شهر با سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و بهره‌مندی از برکات معنوی ماه‌های حرام، ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را گرامی داشت.

وی گفت: آزادگان دوران دفاع مقدس در زندان‌های رژیم بعثی عراق با تکیه بر ایمان راسخ و توسل به اهل‌بیت (ع)، در سخت‌ترین شرایط عزت و شرف انقلاب اسلامی را حفظ کردند و بازگشت آنان به میهن، پیروزی دیگری برای ملت ایران در برابر استکبار جهانی بود.

امام جمعه هادی‌شهر افزود: زنده نگه داشتن یاد و خاطره آزادگان و تکریم خانواده‌های معظم آنان، بخشی از وظیفه نسل امروز در برابر فداکاری‌های این قهرمانان است و باید فرهنگ ایثار، مقاومت و صبر آنان به نسل جوان منتقل شود.

حجت‌الاسلام جباری در ادامه با اشاره به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی و ضرورت امیدآفرینی در جامعه، گفت: مسئولان باید با الگوگیری از سیره آزادگان در مقاومت و استقامت، برای رفع مشکلات معیشتی مردم گام بردارند.

وی افزود: همان‌گونه که آزادگان در دوران اسارت با صبر و استقامت از آرمان‌های انقلاب دفاع کردند، امروز نیز باید با تکیه بر روحیه مقاومت و امید، برای حل مسائل و مشکلات جامعه تلاش کرد.

آب شرب مردم، خط قرمز است

حجت‌الاسلام جباری در ادامه با اشاره به مشکل افت فشار آب شرب، بر ضرورت صیانت از منابع و تأسیسات آبرسانی و برخورد جدی با برداشت‌های غیرمجاز تأکید کرد.

وی گفت: برخی افراد با تخریب خط اصلی آبرسانی و برداشت غیرمجاز از آب شرب، برای کشت دوم شالی و آبیاری شالیزارها آب برداشت می‌کنند که این اقدام علاوه بر وارد کردن خسارت به تأسیسات آبرسانی، موجب کاهش فشار و ایجاد مشکل در تأمین آب شرب شهروندان می‌شود.

امام جمعه هادی‌شهر افزود: تأمین پایدار آب شرب و حفظ حقوق عمومی، ضرورت برخورد قانونی و بازدارنده با افرادی را که با تخریب خطوط انتقال و برداشت غیرمجاز موجب اختلال در شبکه آبرسانی می‌شوند، دوچندان می‌کند.

حجت‌الاسلام جباری بر شناسایی متخلفان و برخورد قانونی با آنان تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌های متولی و مردم باید برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و حفاظت از زیرساخت‌های آبرسانی همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: منابع و تأسیسات آب شرب متعلق به همه مردم است و نباید برداشت‌های غیرمجاز، تأمین آب مورد نیاز شهروندان را با مشکل مواجه کند.