به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین؛ سرهنگ حسین تقی‌خانی گفت: ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه دیروز یک دستگاه خودروی پژو پارس با سه نوجوان ۱۵ و ۱۶ ساله در محور فرعی شهیدآباد حوالی روستای پریسبانج در حال تردد بود این نوجوانان که با یکدیگر پسرخاله بودند، خودرو را بدون اجازه والدین مورد استفاده قرار داده و نوجوان ۱۶ ساله پشت فرمان قرار گرفته بود.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: خودرو به علت عدم مهارت و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه از مسیر خود خارج و پس از طی مسافتی با یک قطعه سنگ در حاشیه راه برخورد کرد که متأسفانه در این حادثه یکی از نوجوانان ۱۵ ساله، جان خود را از دست داد و یکی دیگر از سرنشینان نیز مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ تقی‌خانی با تأکید بر اینکه رانندگی بدون گواهینامه یک تخلف ساده و قابل اغماض نیست، بلکه می‌تواند به قیمت جان انسان‌ها تمام شود، گفت: نوجوانی که هنوز آموزش و مهارت لازم را کسب نکرده و گواهینامه ندارد، نباید حتی برای مسافت کوتاه پشت فرمان خودرو قرار گیرد.

وی با اشاره به تبعات مالی و حقوقی این‌گونه حوادث افزود: در تصادفاتی که راننده فاقد گواهینامه باشد، مقصر عملا از پوشش حمایتی بی بهره شده و علاوه بر تعقیب کیفری، خسارات وارده را هم باید شخصا جبران کند.

سرهنگ تقی خانی تأکید کرد: والدین باید کلید خودرو را از دسترس فرزندان فاقد گواهینامه دور نگه دارند و اجازه رانندگی به آنان ندهند. یک تصمیم هیجانی، یک دور کوتاه با خودرو و یک لحظه غفلت می‌تواند خانواده‌ای را برای همیشه داغدار کند.