کتاب «رنگ‌آمیزی کبوتران میناب» اثری تازه از انتشارات به‌نشر با ترکیب روایت، تصویر و فعالیت‌های کودکانه، داستان‌هایی درباره ایران، امام رضا (ع) و شهدای میناب را برای مخاطبان کودک روایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «رنگ‌آمیزی کبوتران میناب» اثری کودکانه است که در صفحات آن، متن‌های کوتاه با تصویر و فعالیت درهم آمیخته‌اند. مخاطب کتاب در جریان این روایت با موضوعاتی مانند سفر به مشهد، زیارت امام رضا (ع)، ایران، شهدای میناب و مفاهیمی همچون ایثار و شجاعت روبه‌رو می‌شود.

روایت کتاب از فضای آشنای سفر و زیارت آغاز می‌شود و کودک را با تصاویر حرم مطهر رضوی، حضور خانواده‌ها و زائران و نشانه‌های مرتبط با مشهد همراه می‌کند. در کنار این تصاویر، فعالیت‌هایی برای رنگ‌آمیزی و مشارکت کودک در نظر گرفته شده است.

در ادامه، نشانه‌های هویت ایرانی در صفحات کتاب پررنگ می‌شود؛ پرچم ایران، نقشه کشور و تصاویر مرتبط با شهر‌ها و مناطق مختلف، بخشی از محتوای تصویری اثر را تشکیل می‌دهند و در برخی صفحات نیز پرسش‌ها و فعالیت‌هایی درباره این موضوعات مطرح شده است.

قصه کودکان شهید میناب

بخش دیگری از کتاب به حادثه مدرسه شجره طیبه میناب اختصاص دارد. در این صفحات، کودکان و معلمان شهید این مدرسه در قالب متن و تصویر معرفی می‌شوند و روایت حادثه نهم اسفند برای مخاطب کودک بازگو می‌شود.

در کنار این روایت، تصاویر کودکان و نماد‌های مرتبط با ایران قرار گرفته و فعالیت‌های رنگ‌آمیزی و محتوایی، صفحات این بخش را شکل می‌دهد. مفاهیمی مانند شجاعت، فداکاری و دفاع از وطن نیز در متن‌های همراه این تصاویر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

رنگ‌آمیزی همراه با فعالیت

«کبوتران میناب» در هر صفحه تنها به ارائه تصویر اکتفا نمی‌کند. رنگ‌آمیزی، پرسش، تکمیل تصویر و فعالیت‌های متناسب با محتوای هر بخش، عناصر اصلی کتاب هستند و کودک همزمان با دنبال کردن روایت، در فعالیت‌های آن مشارکت می‌کند.

در برخی صفحات، کودک باید با توجه به تصویر به پرسش پاسخ دهد و در برخی دیگر، رنگ‌آمیزی عناصر موجود در تصویر بخشی از فعالیت صفحه است. به این ترتیب، شکل ارائه مطالب کتاب با قالب معمول کتاب‌های صرفاً رنگ‌آمیزی متفاوت است.

کتاب «رنگ‌آمیزی کبوتران میناب» با شمارگان ۵ هزار نسخه از سوی انتشارات به‌نشر منتشر شده است. علیرضا پوراکبری طراحی گرافیک و نجمه آقاخانی‌زادی تصویرگری این اثر را بر عهده داشته‌اند.