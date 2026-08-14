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امام جمعه چهاربرج گفت: امت اسلامی و ملت ایران خونخواه امام شهیدهستند و این مطالبه را پیگیری خواهند کرد و مجامع بینالمللی طبق قوانین جهانی باید پاسخ گو باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالاسلام جلالی در خطبههای نماز جمعه این هفته در چهاربرج با بیان اینکه امت اسلامی خونخواه امام شهید هست و به کمک الهی مطالبه و پیگیری خواهد کرد، اظهار کرد: مجامع بینالمللی طبق قوانین جهانی باید پاسخ گو باشند.
جلالی با اشاره به اینکه حقوق بینالملل، همواره با دو بحران «استانداردهای دوگانه» و «کارکرد ابزاری در دست قدرتهای سلطهگر» مواجه بوده است، افزود: حقوق بینالملل نشان داده است که چندان توانایی مهار قدرتهای لگامگسیخته را ندارد؛ اما با این حال نباید به این بهانه از مطالبه مجازات، قصاص و انتقام عاملین و مسببان این جنایت عظیم غفلت کرد.
امام جمعه چهاربرج با تأکید بر اینکه میدانیم حقوق بینالملل در عمل، هرگاه با منافع قدرتهای بزرگ در تعارض قرار گیرند، به مسلخ توجیه یا انکار کشیده شده و میشوند، تصریح کرد:، اما مجاری حقوقی اثبات این جنایات (اعم از شهادت، اما شهید، جنایت مدرسه میناب، جنایت بمباران عجیب شهر لامرد، و...) در دنیا و در نزد افکار جهانی، آنقدر مهم و حیاتی هست که نباید از هیچ کوششی در راستای مطالبات حقوق ملت مظلوم ایران فروگذار نمود.
وی با تأکید بر جهاد دیپلماتیک خونخواهی امام شهید، اظهار کرد: یکی از ابعاد جهاد، جهاد دیپلماتیک مبتنی بر همین حقوق بینالملل است که تنها بر کاغذها نوشته شده است و هیچ ضمانت اجرایی ندارد ولیکن اگرچه اجرا نمیشود، اما موضوع اصلی در این جهاد استحقاق (طلب حق)، اثبات حقانیت ملت ایران در دادگاه وجدان انسانها است.
جلالی تصریح کرد: خونخواهی امام شهید مبتنی بر حقوق بینالملل، معنایی ذیل این آیه شریفه است که میفرماید: هیچ امت و قومی به مقام قداست و تقدیس و- به تعبیر ما - به مقام ترقی و رُقاء نمیرسد مگر آنکه قبلاً این مرحله را گذرانده باشد که ضعیف در مقابل قوی بایستد و حق خود را مطالبه کند، بدون آنکه زبانش به لکنتی بیفتد؛ یعنی اسلام آن ضعیفی را که حق خود را نمیتواند مطالبه کند، به رسمیت نمیشناسد.
وی گفت: جامعهای که در آن، ضعفا آنقدر ضعیفالنفس باشند که نتوانند حقوق خود را مطالبه کنند، یک جامعه اسلامی نیست و لذا امیدواریم مسئولین ایران اسلامی بهصورت جدی طبق خواسته مردم از مجامع بینالمللی خونخواهی کنند.
امام جمعه چهاربرج در ادامه بر ضرورت مقاومت تأکید کرد و افزود: در بحث مقاومت، نباید به کلیگویی و شعار اکتفا کرد؛ بلکه بهراحتی میتوان مصداقهای عینی از سرنوشت کشورهایی که مقاومت نکردند یا سازش پیشه کردند، ارائه داد.
وی با بیان اینکه رهبر شهید عزیزمان بارها فرمودند که مقاومت هزینه دارد، اما هزینه سازش و تسلیم، از هزینه مقاومت بهمراتب بیشتر است؛ هم هزینه مادی و هم هزینه معنوی بیشتری دارد، اظهار کرد: تاریخ معاصر نمونههای متعددی دارد که درستی این جمله را تأیید میکند و سرگذشت چند کشور را که راه سازش و تسلیم را در پیش گرفتند و به بدبختی و ذلت دچار شدند؛ موید این موضوع است.
امام جمعه چهاربرج افزود: لیبی یکی از بارزترین نمونههای هزینهٔ سنگین تسلیم و عدم مقاومت است، مصر پس از امضای پیمان کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی و نزدیکی به آمریکا، عملاً استقلال سیاسی و راهبردی خود را از دست داد و این کشور امروز در زمرهٔ فقیرترین کشورها قرار دارد و نقش تاریخی خود را بهعنوان یک قدرت مؤثر در جهان عرب از دست داده است.
جلالی تصریح کرد: یکی دیگر از نمونههای تلخ سازش، توافقنامهٔ اسلو بود که یاسر عرفات، رئیس جنبش آزادیبخش فلسطین، با رژیم صهیونی امضا کرد و نتیجه این توافقنامه بهجای تحقق حقوق ملت فلسطین، تشدید شهرکسازی، محاصرهٔ غزه، و عقبنشینی پیدرپی از مواضع فلسطینیان را در پی داشت و در واقع این سازش در برابر دشمن، نه تنها حقی را بازنگرداند، بلکه موقعیت آنان را بیش از پیش تضعیف کرد.
وی با اشاره به اینکه سرنوشت کشورهای وابسته منطقه نظیر امارات، قطر، بحرین، اردن، عمان و از همه مهمتر عربستان، چیزی جز سرنوشت محمدرضا پهلوی نخواهد بود، اظهار کرد: عربستان سعودی با خرید تحمیلی میلیاردها دلار سلاح از آمریکا، دلخوش به امنیتی وارداتی است و ترامپ بارها با ادبیاتی تحقیرآمیز گفته است عربستان بدون کمک آمریکا دو هفته هم دوام نمیآورد و عربستان اکنون به وضعیتی از وابستگی رسیده که باید هزینه سیاستهای آمریکا در غرب آسیا مانند طرح معامله قرن در مورد فلسطین را نیز بپردازد و در واقع عربستان با وجود هزینههای هنگفت مالی و کرنشهای مداوم، نه تنها به عزت نرسیده، بلکه روزبهروز بیشتر تحقیر و دوشیده میشود.