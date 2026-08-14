مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک اجاری و قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ مؤدیان و پرداخت مالیات متعلق، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مؤدیان مشمول می‌توانند تا پایان روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.my.tax.gov.ir نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر درآمد مستغلات و املاک اجاری خود اقدام نمایند.

شرط برخورداری از معافیت ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم تسلیم اظهارنامه املاک اجاری در مهلت تعیین شده است.

این تمدید با هدف تسهیل در انجام تکالیف قانونی مؤدیان و فراهم کردن فرصت بیشتر برای ارائه اظهارنامه‌ها صورت گرفته است.