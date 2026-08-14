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پیکر مطهر جانباز سرافراز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس، شهید «مختار استاد احمدی»، پس از اقامه نماز جمعه بر دوش مردم شهیدپرور و نمازگزار همدان تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم باشکوه که گروه های مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و جمعی از مسئولان استانی حضور داشتند، پیکر مطهر این شهید والامقام از محل دارالمؤمنین همدان تا مأوای ابدی بدرقه شد و شرکتکنندگان با شعارهای انقلابی، بار دیگر با آرمانهای والای شهدا تجدید میثاق کردند.
جانباز ۷۰ درصد «مختار استاد احمدی» متولد سال ۱۳۲۱، سرهنگ ارتش، در سال ۶۴ در منطقه فکه بر اثر اصابت ترکش از ناحیه صورت، چشم چپ، دهان و کتف مجروح شد و در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ بر اثر جراحات جانبازی به یاران شهیدش پیوست.
مراسم یادبود این شهید والامقام روز شنبه ۲۴ مرداد ساعت ۱۷ تا ۱۸.۳۰ مسجد قدس واقع در میدان پیشاهنگی خواهد بود.