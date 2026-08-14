

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خطیب موقت نماز جمعه بیرجند در خطبه‌های امروز با اشاره به پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت گفت: جنگ رمضان ناکامی دشمنان را در پی داشت و فرزندان اسلام با عزت، دشمن را به خاک مالیدند.

وی گفت: دشمن با پشتوانه بسیاری از قدرت‌های دنیا به میدان آمد، اما با پشتوانه الهی، جبهه حق همواره پیروز میدان است.

حجت الاسلام نوفرستی همچنین با اشاره به سالگرد جنگ ۳۳ روزه و پیروزی حزب الله لبنان گفت: رژیم غاصب صهیونیستی با تمام تلاش‌ها برای طرح خلع سلاح حزبالله و تضعیف مقاومت، راه به جایی نمیبرد و نخواهد برد.

خطیب موقت جمعه بیرجند با اشاره به تقویت جبهه مقاومت افزود: امید به خون خواهی رهبر شهید، خوف و ترس را در دل دشمنان انداخته است و می‌بینید دشمن به چه خفتی افتاده است.

حجت الاسلامم نوفرستی با تأکید بر اینکه با رهنمود‌های قائد شهید و رهبر انقلاب اسلامی جریان اسلام با تکیه بر آیات قرآن، جبهه و راه الهی پیروز است، افزود: دشمن با پشتوانه بسیاری از قدرت‌های دنیا به میدان آمد، اما با پشتوانه الهی، خدا با ما بود و پیروزی حاصل شد.