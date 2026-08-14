میز خدمت و ارتباطات مردمی آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به مسئولان، تسریع در فرآیند پاسخگویی و پیگیری مسائل و درخواست‌های مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت، در حاشیه مراسم عبادی ـ سیاسی نماز جمعه در مصلای امام خمینی (ره) ارومیه برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، میز خدمت و ارتباطات مردمی آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به مسئولان، تسریع در فرآیند پاسخگویی و پیگیری مسائل و درخواست‌های مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت، در حاشیه مراسم عبادی ـ سیاسی نماز جمعه در مصلای امام خمینی (ره) ارومیه برپا شد.

در این برنامه، رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردمی آموزش و پرورش استان به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، با حضور مستقیم در میز خدمت، به صورت چهره‌به‌چهره با مراجعه‌کنندگان دیدار و درخواست‌ها، مسائل و مشکلات مطرح‌شده را بررسی و در چارچوب ضوابط و فرآیند‌های اداری مربوط، نسبت به ارائه پاسخ و پیگیری موارد مطروحه اقدام کردند.

استقرار میز خدمت آموزش و پرورش در مصلای ارومیه، در راستای تقویت سازوکار‌های ارتباط مستقیم با مردم، شناسایی مسائل و مطالبات از طریق مواجهه بی‌واسطه با ذی‌نفعان و ارتقای کیفیت پاسخگویی در نظام اداری آموزش و پرورش انجام شد.