فعالیت‌های بیستمین دوره مسابقه جایزه بین‌المللی ملک محمد ششم در حفظ، ترتیل، تجوید و تفسیر قرآن کریم، با حضور ۸۳ حافظ و قاری، پنج‌شنبه (۲۲ مرداد) در رباط، پایتخت مراکش پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیستمین مسابقات بین‌المللی قرآن روز دوشنبه (۱۹ مرداد) با حضور شماری از مقامات دولتی، سامی بن عبدالله الصالح سفیر عربستان در مراکش، سفیران تعدادی از کشور‌های عربی و اسلامی، سالم بن محمد المالک مدیرکل آیسسکو و جمعی از علما آغاز شد و تا چهار روز ادامه داشت.

در این مسابقه ۸۳ حافظ و قاری از ۵۳ کشور در پنج قاره حضور یافتند و در رشته‌های مختلف با یکدیگر رقابت کردند.

این مسابقه شامل دو بخش حفظ کامل قرآن با ترتیل و تفسیر و حفظ پنج حزب متوالی با تجوید و حسن ادا بود.

این رویداد امسال شاهد حضور ۴۱ شرکت‌کننده در رشته حفظ کامل قرآن با ترتیل و تفسیر و ۴۲ نفر در رشته تجوید با حفظ پنج حزب بود.

این رقابت با هدف ارتقای خدمت به قرآن، تشویق به حفظ و تدبر در آن، پیروی از سنت پیامبر (ص) در تلاوت و فراگیری قرآن و آشنایی با جنبه‌های بلاغی قرآن برگزار شد.