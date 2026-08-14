خطیب جمعه کرمان گفت: مردم انتظار دارند مسائل اقتصادی و امر معاش با حکمت و تدبیر متولیان امر و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های اهل نظر، با جدیت پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت‌الاسلام علیمرادی با اشاره به تحولات و انتصابات اخیر در حوزه نیروهای مسلح، اظهار کرد: فرمانده کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، در هفته اخیر احکام نظامی حکیمانه‌ای ابلاغ کردند که امیدواریم منصوبان جدید در اجرای فرامین و منویات فرماندهی کل قوا، هم در ارتقای معنوی و هم در مقابله با دشمنان موفق باشند.

وی افزود: امیدواریم این انتصاب‌ها فصل جدیدی برای سرافکندگی و ذلت دشمنان ایران و اسلام رقم بزند.

امام جمعه موقت کرمان همچنین برای سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی در مسئولیت نمایندگی رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و دبیری این شورا، از خداوند متعال توفیق خدمت مؤثر در عرصه امنیت ملی را مسئلت کرد.

وی با گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز آغاز بازگشت آزادگان به میهن، گفت: این روز، یادآور آزادی اسیران عزیزی است که سال‌ها در چنگال رژیم صدام گرفتار بودند.

وی آزادی آزادگان را نصرت الهی دانست و تصریح کرد: این رخداد با محاسبات عادی و سیاسی قابل تبیین نبود. آزادگان، جانبازان، شهیدان و خانواده‌های شهدا، نمادهای صدق، صفا، اخلاص و فداکاری برای ملت ایران هستند و باید شأن و جایگاه رفیع آنان پاس داشته شود.

حجت الاسلام علیمرادی تأکید کرد: حرمت این نمادهای شرف ملی و دینی باید حفظ شود و مسئولان نیز باید با خدمت‌رسانی و اقدامات عملی، قدردانی خود را از این عزیزان نشان دهند.

وی همچنین با اشاره به نقش مجاهدانه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد در دوران اسارت، خاطرنشان کرد: ایشان اردوگاه‌های اسارت را به مدرسه‌ای برای تقوا، معرفت و استقامت تبدیل کرد و نام و یاد این مجاهد بزرگوار همواره برای مردم ایران عزیز و محترم خواهد بود.

خطیب جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حجاب اظهار کرد: دختران، بانوان و زنان ایرانی و مسلمان باید بدانند که مقتضای حکمت و شرافت ایرانی، مقابله با پدیده کشف حجاب است و چنین رفتاری در شأن ملت ایران نیست.

وی افزود: حجاب، هم یک حکم شرعی و هم از نگاه او یک مسئله سیاسی است و مبارزه با حجاب و ترویج برهنگی، نقشه دشمنان انسانیت، اسلامیت و ایرانیت است.

حجت الاسلام علیمرادی با تأکید بر اینکه حجاب از دستورات حکیمانه دین است، گفت: همه دستورات دین برای تأمین مصالح و دفع مفاسد از زندگی بشر تشریع شده‌اند و حجاب نیز میراثی عظیم معنوی است که همه باید در حفظ آن بکوشند.

وی ادامه داد: دشمنان با این ادعا که حجاب مانع موفقیت زنان است، دروغ بزرگی را مطرح کرده‌اند؛ در حالی که حجاب مانع خودنمایی‌های آسیب‌زا و تحقیرکننده شخصیت زنان است.

خطیب جمعه کرمان با تمجید از بانوانی که بر باورهای دینی خود پایبند هستند، گفت: باید از بانوانی که با شجاعت و ایمان ایستادگی می‌کنند و به مردان بیگانه دست نمی‌دهند، تقدیر کرد؛ زیرا این ایستادگی نیز نوعی جهاد است، همانند جهاد در میدان سخت جنگ، چراکه خواست دشمنان دین این است که حجاب کنار گذاشته شود.

علیمرادی در ادامه با اشاره به روز مقاومت اسلامی اظهار کرد: عنوان مقدس «مقاومت» امروز در ادبیات سیاسی جهان رایج شده است و نیروی مقاومت، جریان مقاومت و جبهه مقاومت به نام اسلام در این دوران شکل گرفته و ماندگار خواهد بود.

وی افزود: مقاومت اسلامی در برابر سلطه‌گران عالم ایستاده است. دشمنان تمام تلاش خود را برای ضربه‌زدن به این جریان به کار می‌گیرند، اما همه باید همت کنند تا هم دیگران را به استقامت دعوت کنند و هم خود در مسیر استقامت و پایداری گام بردارند.

خطیب جمعه کرمان در پایان با اشاره به مطالبات مردم در حوزه اقتصاد و معیشت گفت: مردم انتظار دارند مسائل اقتصادی و امر معاش با حکمت و تدبیر متولیان امر و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های اهل نظر، با جدیت پیگیری شود.

وی هشدار داد: نباید اجازه داد خلأها و مشکلات اقتصادی به بزنگاهی برای سوءاستفاده دشمنان از ملت ایران تبدیل شود.