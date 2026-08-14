به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از اتمام موفقیت‌آمیز عملیات مبارزه شیمیایی با آفت سن غلات در سطح بیش از ۲۲۸ هزار هکتار از مزارع گندم و جو این استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حفاظت از محصولات استراتژیک و تضمین سلامت تولیدات کشاورزی با جدیت اجرا شد.

محمد رضا اصغری در تشریح جزئیات اقدامات انجام شده برای پایش و کنترل عوامل خسارت‌زا در مزارع استان اظهار داشت: عملیات مبارزه با سن غلات که از اولویت‌های اصلی بخش تولیدات گیاهی در فصل زراعی جاری بود، با هدف پیشگیری از خسارت‌های احتمالی به مزارع و افزایش کیفیت محصول نهایی، با موفقیت در سطح ۲۲۸ هزار هکتار از اراضی استان به پایان رسید.

وی با اشاره به گستردگی عملیات‌های حفاظتی در مزارع استان افزود: علاوه بر سن غلات، اقدامات فنی و مبارزه با سایر آفات و بیماری‌های غلات نیز در سطح ۲ هزار و ۱۰۴ هکتار از اراضی تحت کشت غلات استان عملیاتی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت مدیریت علف‌های هرز به عنوان یکی از عوامل کاهش‌دهنده عملکرد در واحد سطح، تصریح کرد: عملیات مبارزه با علف‌های هرز در مزارع غلات نیز در وسعتی بالغ بر ۲۴۸ هزار و ۹۶۱ هکتار صورت گرفته است.

اصغری همچنین به برنامه‌های حمایتی از کشت دانه‌های روغنی اشاره کرد و گفت: در همین راستا، عملیات کنترل عوامل خسارت‌زا در مزارع کلزا شامل یک‌هزار و ۹۳۰ هکتار مبارزه با علف‌های هرز و یک‌هزار و ۵۰۲ هکتار مبارزه با آفات کلزا انجام شده است که نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه کشت این محصول استراتژیک در استان است.

این مسئول در پایان با اشاره به پایش مستمر آفات عمومی خاطرنشان کرد: آفت ملخ نیز در سطح ۴ هزار و ۵۲۹ هکتار از مزارع استان ردیابی و عملیات مبارزه شیمیایی با آن با موفقیت اجرایی شد تا از آسیب‌های احتمالی به پوشش گیاهی و محصولات کشاورزی پیشگیری به‌عمل آید.

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و نظارت مستمر بر روند سلامت مزارع، از جمله راهبرد‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی برای پایداری تولید و تحقق امنیت غذایی استان به شمار می‌رود.