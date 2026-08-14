به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبه‌های نمازجمعه سمنان با گرامیداشت حلول ماه ربیع الاول ، هفته وحدت را یکی از مهمترین رویدادهای این ماه برشمرد و با اشاره به اهمیت تقویت وحدت در بین مردم گفت : دشمن در پی ایجاد یاس و نا امیدی در بین مردم ماست، اما مهم‌ترین وظیفه ما هوشیاری و وحدت است.

وی گفت: دشمن می‌خواهد با عملیات جنگ ترکیبی ترس و نا امیدی را بین مردم ایجاد کند، اما ملت ما با تبعیت از رهبری توطئه دشمنان را خنثی میکنند.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی به سالروز جنگ ۳۳ روزه حزب الله لبنان هم اشاره کردو گفت: این روز به نام روز مقاومت نام گرفته است و یکی از برکات این جنگ این بود که افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی در هم شکست و نابود شد.

وی گفت: رهبر شهیدمان هم حزب الله را بعنوان پیشگامان گروه‌های جهادی دربرابر رژیم صهیونیستی می‌دانست.

بزرگداشت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان به کشور و همچنین تشریح ابعاد کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و همچنین نتایج برگزاری اجلاسیه شهدای مجاهدین در غربت از دیگر مطالبی بود که امام جمعه سمنان به آن پرداخت.