صداوسیمای لرستان از دل زاگرس برای لرتباران ایران سربلند با ویژه برنامه تلویزیونی«میدان»،دیدار خیبر خرم آباد و فجر شهید سپاسی شیراز را ساعت ۱۸:۳۰ امروز به صورت زنده پوشش می‌دهد.

با ویژه برنامه تلویزیونی«میدان» از دل زاگرس برای لرتباران ایران سربلند،روی آنتن می رود. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛همزمان با آغاز هفته ی نخست بیست و ششمین دوره ی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس،دیدار فوتبال خیبر خرم آباد و فجر شهید سپاسی شیراز به صورت زنده



این بازی امروز جمعه ۲۳ مرداد، ساعت ۱۸:۳۰ با گزارش عباس قانع، اجرای یعقوب دالوند و حضور کارشناسان نام آشنای فوتبال از شبکه لرستان پخش می شود.