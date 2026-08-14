به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران در خطبه های نماز جمعه ۲۳مرداد ساری در مصلی امام خمینی (ره)، با سفارش بر تقوای الهی، گفت: به فرموده امام مجتبی (ع) بخشش، زکات و انفاق، مال را کم نمی‌کند بلکه بیشتر خواهد کرد، خداوند جبران می‌کند، کمک کردن قبل از اینکه فرد درخواست کند بهترین بزرگواری و انفاق است.

وی افزود: امروز جمعه اول ماه ربیع، سالروز هجرت پیغمبر اسلام (ص) و روز بسیار بزرگی است و به پیشنهاد امام علی (ع) مبدا تاریخ اسلام قرار گرفته، می‌توان به آن روز "اسلام ناب" گفت، چون تا ۱۳ سال در مکه اسلام تاریخ سیاسی پیدا نکرده بود، اما با آمدن به مکه اسلام وجهه حاکمیتی و سیاسی پیدا کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سالروز آزادی اسیران با گرامیداشت یاد و خاطره آزادگان، گفت: پنجشنبه آینده هم اربعین خاکسپاری پیکر رهبر شهیدمان است که هم جای تسلیت دارد هم امیدواریم مراسم با اولویت تجمعات شبانه و باشکوه برگزار شود.

آیت الله لائینی با اشاره به دو حادثه ناگوار اعلام کرد: ۲۸ مرداد سالروز کودتای آمریکایی انگلیسی که حکومت مردمی مصدق را سرنگون کردند و دوباره نوکر و مزدور خودشان شاه را برگرداندند، کینه آمریکا با ما از ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ است نه از گرفتن لانه جاسوسی در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸، که از آن روز با ما سر جنگ دارد.

وی ادامه داد: حادثه دوم هم سالروز جدا شدن بحرین است که هفت سال قبل از انقلاب با توطئه انگلیس از ایران جدا شد؛ انگلیس با مدت ۲۰۰ سال از عمر استعماری خودش به ایران صدمات زیادی وارد کرده است، حدود یک میلیون و ۲۶۰هزار کیلومتر از خاک ما جدا شده یعنی تقریبا نزدیک به مساحت ایران فعلی.

آیت الله محمدی لائینی گفت: این ملت هشت سال جنگ جهانی با پیشگامی بعثیان را تحمل کرده، اما یک ذره خاکش را نداده، این خدمت نظام جمهوری اسلامی کجا و آن خیانت رژیم طاغوتی که یک عده سنگش را به سینه می‌زنند کجا، اما باید بدانند که دوران برگشت مزدوران اجانب به این کشور و حکومت آنها برای همیشه به پایان رسیده است.

امام جمعه ساری تاکید کرد: یک سلسله اصلاحات اقتصادی به‌ویژه در حوزه انرژی نیاز هر مملکتی است، اما باید بدانیم که هر چیزی شرایط خاص خودش را می‌طلبد و در غیر شرایط خودش جواب نمی‌دهد، بلکه تبدیل به یک تهدید می‌شود.

این مسئول اظهار کرد: امروز که در وسط میدان یک جنگ قرار داریم به اسم یک سلسله اصلاحات اقتصادی، دست زدن به نرخ‌ها و قیمت‌ها و افزایش آن واقعا نادرست است، به‌نظر من جنگ جنگِ صبر و تاب‌آوری است، این اقدامات به تاب‌آوری میدان و جبهه خودی آسیب وارد می‌کند.

وی ادامه داد: الان روزی ۱۳۰میلیون لیتر روزانه بنزین مصرف می‌شود، اگر اقیانوس هم باشد تمام می‌شود، این روند، روند درستی نیست شاید ۱۰ الی ۱۵ میلیون از این مقدار را در همین شرایطی که مشکل ارزی داریم وارد می‌کنیم.

آیت الله محمدی لائینی تصریح کرد: اما می‌توانستیم هر سال یک درصدی اضافه کنیم تا یک مرتبه در شرایط جنگی به آن دست نزنیم، البته در یک استانی اجرا کردند گفتند تصمیم ما نبوده، نمی‌خواهم کسی را مقصر بدانم، اما در مجموع از دولت محترم و مقامات خواهش می‌کنم که اصلاحات اقتصادی را بگذارند برای شرایط دیگری، امروز در این شرایط باید تصمیماتی در جهت رفاه بیشتر مردم گرفته شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: مثلا همین پول گندم را به مردم بدهند، در یک قسط پرداخت کنند، الان دیگر کالابرگ یک میلیونی معنا ندارد حداقل باید ۵ میلیون تومان برای هر نفر درنظر گرفته شود.

این مسئول تصریح کرد: در میان صاحب‌نظران در رابطه با جنگ، صلح و آتش‌بس؛ یک‌صدایی مشاهده می‌کنیم که خیلی خوب است البته بر محور نظر رهبری، اما از نظر میل و تمایل چند میلی احساس می‌شود، یعنی میلی در بخشی از مسئولین که دنبال انتقام و میلی وجود دارد که دنبال التیام رابطه با آمریکایی هستند که اگر ۱۰بار زیر مذاکره زد، این میل اگر تبدیل به صدا نشود خطر ندارد، اما اگر صدای التیام و انتقام بلند شود تفرقه ایجاد می‌شود که خواست دشمن است.

وی در پایان گفت: همه ملت در تشییع مقام رهبری صدایی واحد داشتند که همه شنیدیم در پیام رهبری نیز آمده و همه ما تنها صدایی را به رسمیت می‌شناسیم صدای انتقام است.