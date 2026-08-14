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باغ گل کوی صنعتی اراک با وسعت هشت هزار متر مربع، جشنوارهای از رنگ و زیبایی را مهیای تفریح در فصل تابستان کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ گلهای رنگارنگ تابستانه در باغ گل اراک خودنمایی میکنند.
باغ گلهای اراک در وسعت هشت هزار متر مربع میزبان گلهای فصلی تابستانه شده تا این جشنواره رنگ و زیبایی فضایی دلنشین و چشم نواز برای بازدید کنندگان فراهم آورد.
باغ گلها با کاشت ۴۰ نوع گل فصلی و ۳۰ نوع گل کاکتوس در کوی صنعتی اراک آراسته شده و تا پایان شهریور ماه آماده بازدید علاقهمندان خواهد بود.