پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت از پایان عملیات کشت پنبه در سطح ۳ هزار و ۹۰۰ هکتار در مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی یوسفی گفت: در سال زراعی جاری، سطح ابلاغی کشت پنبه در شهرستان زریندشت ۳ هزار و ۹۰۰ هکتار بود که با تلاش کشاورزان، کارشناسان و مراکز خدمات جهاد کشاورزی، عملیات کاشت این محصول در تمام این سطح به انجام رسید و برنامه ابلاغی به طور کامل محقق شد.
او افزود: از مجموع سطح زیر کشت، یک هزار هکتار به روش کشت مستقیم انجام شده است که این روش با کاهش هزینههای تولید، حفظ رطوبت خاک، کاهش عملیات خاکورزی و صرفهجویی در مصرف آب، از روشهای نوین و مؤثر در تولید پایدار محصولات کشاورزی به شمار میرود.
یوسفی با اشاره به ارقام کشت شده گفت: امسال ارقام گلستان، ساجدی، ارمغان، بابیلون و لیدر در مزارع شهرستان زرین دشت کشت شده و میزان مصرف بذر نیز به طور متوسط ۶۰ کیلوگرم در هر هکتار بوده است.
یوسفی با بیان اینکه شرایط استقرار مزارع، مطلوب ارزیابی میشود، بیان کرد: در صورت تداوم شرایط مناسب آبوهوایی و اجرای صحیح عملیات داشت، بهویژه مدیریت آبیاری، تغذیه گیاهی و کنترل بهموقع آفات و بیماریها، پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۵ هزار تن وش پنبه از مزارع شهرستان زریندشت برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت بیان کرد: کشاورزان با رعایت توصیههای فنی کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، نسبت به پایش مستمر مزارع و اجرای بهموقع عملیات داشت اقدام کنند تا زمینه افزایش عملکرد و تولید محصولی باکیفیت فراهم شود.