به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، گردونه فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال بزرگسالان باشگاه‌های مازندران با حضور ۱۶ تیم از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه روز شنبه ۲۴ مردادماه در شهر‌های ساری، نکا، گلوگاه، شیرگاه، چمستان، جویبار، سرخرود و آمل به حرکت در می‌آید.

تیم‌های میران و پیروزی در شهرآورد هفته نخست لیگ برتر فوتبال بزرگسالان باشگاه‌های مازندران به مصاف هم می‌روند.

نبرد تیم‌های تازه وارد یونا نکا و ماشین سازی مازند صنعت ساری به میزبانی یونا نکا برگزار خواهد شد.‌ام کی ان گلوگاه در ورزشگاه شهید سینه سپهر از آبشار شیرگاه پذیرایی می‌کند.

شهرآورد سوادکوهی‌ها در زمین روستای اندارگلی شیرگاه بین تیم‌های وارش سوادکوه و آتیه سازان پل سفید برپا خواهد شد.

در رقابت نمایندگان غرب استان مازندران، ملی پوشان چمستان و رفاه ایزدشهر باهم رو‌به‌رو می‌شوند.

شهروند جویبار در یکی دیگر از بازی‌های هفته اول لیگ برتر فوتبال بزرگسالان باشگاه‌های مازندران مهمانی به نام سارینا چمستان را در پیش رو دارد.

در زمین شهیدان تقی زاده روستای ملاکلا، تیم ایفاسرام سرخرود از دریای بابلسر میزبانی می‌کند.

دیدار تیم‌های سپند آمل و کشاورز کریم کلا هم در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید چمران آمل برگزار خواهد شد.