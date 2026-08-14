



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در خطبه‌های نماز جمعه امروز گفت: همانطور که ما خونخواه امام حسین علیه السلام هستیم خونخواه رهبر شهیدمان نیز هستیم و انتقام نهایی خون او با برپایی حکومت امام زمان و ظهور ایشان رقم خواهد.

آیت الله دژکام در ادامه خطبه‌های نماز گفت: کشتن قاتلان رهبر انقلاب را مسئولان نظامی و غیر نظامی و آزادی خواهان جهان پیگیری می‌کنند، اما باید دانست انتقام خون ایشان فقط با کشتن قاتلان محقق نمی‌شود. وی با بایان اینکه امام شهید انتقام خون شهید حاج قاسم سلیمانی را خروج آمریکا از غرب آسیا دانستند افزود: حالا این حرکت انتقام جویانه دارد نتیجه می‌دهد.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید است با شهادت امام حسن عسگری متقارن شده بر برپایی مراسم ویژه این روز تاکید کرد.

آیت الله دژکام به طرح اصلاح قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: در قانون دولت‌ها مکلف شده‌اند طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را عملیاتی کنند و در فصل نهم قانون برنامه هفتم نیز مقرر شده تا پایان اجرای این قانون باید به صرفه جویی روزانه یک میلیون بشکه نفت برسیم.

امام جمعه شیرازافزود: در رابطه با طرح متوقف شده‌ی افزایش قیمت بنزین در کرمان؛ برخی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی نباید جوری قلم بزنند که فقط دولت چهاردهم به دنبال افزایش قیمت بنزین است در حالی که اصلاح قیمت بنزین یک مسیر قانونی است و همه دولت‌ها باید به آن پایبند باشند.

آیت الله دژکام گفت: اکر دولت در خصوص ضرورت اصلاح قیمت بنزین شفاف سازی کند قطعا مردم از آن حمایت می‌کنند.