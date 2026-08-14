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امام جمعه کیش، گفت: با ایستادگی و مقاومت برابر دشمن، وعده نصرت الهی محقق خواهد شد و آینده کشور و محور مقاومت، روشن و امیدآفرین است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در خطبههای نماز جمعه کیش، با تبریک فرارسیدن ماه ربیعالاول، این ماه را سرشار از مناسبتهای فرخنده برای مسلمانان و اهلبیت (ع) دانست.
او با اشاره به بيست و سوم مرداد، سالروز پیروزی حزبالله لبنان در جنگ ۳۳ روزه و نامگذاری این روز به عنوان روز مقاومت اسلامی، گفت: جنگ ۳۳ روزه نشان داد تنها راه حل مسائل منطقه و جهان اسلام در برابر استکبار، مقاومت است.
امام جمعه کیش با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت، به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سیدحسن نصرالله، افزود: محور مقاومت با وجود تقدیم شهدای ارزشمند و تحمل ضربه هاي فراوان، همچنان ایستاده است.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز با گرامیداشت بيست و ششم مرداد، سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، گفت: آزادگان با تحمل شکنجه و سختیهای دوران اسارت، صبر و مقاومت کردند و به نمونه ایی از عزت، ایستادگی و فداکاری برای نسلهای آینده تبدیل شدند.
ای در ادامه با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد، مهمترین درس این واقعه تاریخی را بیاعتمادی به قدرتهای خارجی، حفظ وحدت و انسجام ملی و افزایش بصیرت عمومی دانست و تأکید کرد: حفظ و تقویت نظام و کشور نیز با وحدت، رهبری واحد، بصیرت مردم و ایستادگی در برابر دشمنان امکانپذیر است.
امام جمعه کیش، گفت: جنگ تحمیلی علیه ایران، جنگی همهجانبه در عرصههای نظامی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانهای و شناختی است و ملت ایران باید با حفظ آرامش و امید، شرایط کشور و منطقه را با دقت دنبال کنند.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز افزود: ملت ایران آغازکننده جنگ نبوده است و همواره برابر تجاوز دشمن از خود دفاع کرده و مقاومت و دفاع از کشور حق ملت ایران است.
او با بیان اینکه هزینه مقاومت، کمتر از هزینه تسلیم و سازش است، گفت: وعده خداوند درباره یاری کسانی که در راه حق ایستادگی میکنند، قطعی است و ملت ایران با حفظ اتحاد، انسجام، اقتدار و پایداری میتواند بر مشکلات غلبه کند.
امام جمعه کیش، تابآوری را یکی از عوامل مهم عبور از شرایط دشوار دانست و افزود: امروز باید با حفظ امید، تقویت انسجام و افزایش تابآوری اجتماعی، اقتصادی و شناختی، کشور را از شرایط سخت عبور داد.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز با اشاره به مسائل کیش، از مردم خواست در مصرف سوخت و انرژی صرفهجویی کنند و از مسئولان نیز خواست برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در آینده، برنامهریزی و تدبیر لازم را داشته باشند.
او با اشاره به جذب نیرو در سازمان منطقه آزاد کیش، با قدردانی از فراهم شدن فرصتهای شغلی برای جوانان، بر ضرورت شفافیت در روند برگزاری آزمون استخدامی و نظارت دستگاههای مسئول تأکید کرد.
امام جمعه کیش گفت: اولویت استخدام باید با ساکنان کیش، به ویژه نیروهای بومی و افراد واجد شرایطی باشد که در کیش زندگی میکنند و جویای کار هستند.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز ابراز امیدواری کرد: با مدیریت صحیح فرصتها، زمینه اشتغال جوانان کیش فراهم شود و به افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.
او تأکید کرد: مردم کیش با وجود همه مشکلات، همچنان پای کار نظام و کشور ایستادهاند و شایسته توجه و خدمترسانی شایسته هستند.