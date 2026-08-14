امام جمعه چالدران گفت: ملت ایران اسلامی با هوشیاری و بصیرت کامل در مقابل توطئه ها ی دشمنان ایستادگی و تمامی نقشه ها را نقش بر آب می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فریضه عبادی و سیاسی نماز جمعه چالدران به امامت حجت الاسلام محمد زاده در مسجد جامع برگزار شد.

امام جمعه چالدران در خطبه های نماز باتبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول بر تمامی مسلمانان جهان از این ماه به عنوان ماه برکت و رحمت یاد کرد و گفت: ماه ربیع الاول بهار ماهها است ماهی که میلاد پیامبر اکرم (ص) ولادت امام جعفر صادق و آغاز امامت حضرت مهدی موعود (عج) در آن واقع شده است.

حجت الاسلام محمدزاده با اشاره به اینکه آمریکای جنایتکار و اسرائیل در تلاش هستند بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کنند افزود: ملت ایران اسلامی با هوشیاری و بصیرت کامل در مقابل این توطئه ها ایستادگی کرده و تمامی توطئه ها را نقش بر آب می کنند.