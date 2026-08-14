امام جمعه نوش آباد: به فرموده مقام معظم رهبری در میدان بودن و در میدان ماندن باعث کوری چشم دشمنان داخلی وخارجی خواهدشد.

درمیدان بودن و در میدان ماندن کوری چشم دشمنان را به همراه دارد

درمیدان بودن و در میدان ماندن کوری چشم دشمنان را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه شهرنوش آباد شهرستان آران وبیدگل در جمع نمازگزاران این شهر گفت: اطاعت از ولایت فقیه و گوش به فرمان بودن ایشان رمزپیروزی ملت قهرمان ایران است.

حجت الاسلام سید حسین علوی افزود:مقاومت و هوشیاربودن دربرابردشمنان این آب وخاک وظیفه هر فرد ایرانی است وبه فرموده مقام معظم رهبری درمیدان بودن ودر میدان ماندن باعث کوری چشم دشمنان داخلی وخارجی خواهدشد ونشان خواهدداد که ملت ایران پشتیبان کشورورهبرشان خواهندماند.

خطیب جمعه نوش آباد تاکید کرد:پیام ملت همیشه درصحنه کشورمان به استکبارجهانی این است که ماهم مانند مقتدایمان حسین بن علی(ع) وفرزندصالحش مقام عظمی ولایت در برابر هیچ دشمنی سرخم نخواهیم کرد و زیر بارذلت و زوز نخواهیم رفت.