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مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: با ورود یک سامانه بارشی از فردا به استان دمای هوا ۳ تا ۵ درجه سلسیوس کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان استان هم اکنون صاف تا نیمه ابری است گفت: نقشههای هواشناسی از ورود یک سامانه بارشی و خنک به استان خبر میدهد.
وی با بیان اینکه این سامانه ناپایدار از فردا تا صبح دوشنبه در گیلان ماندگار است افزود: دمای هوا بین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس کاهش مییابد.
مدیر کل هواشناسی گیلان همچنین با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی گفت: در این مدت وزش باد در برخی نواحی شدید، رعد وبرق و احتمال تگرگ و بارش باران در برخی نواحی موقتی شدید پیش بینی شده است.
محمد دادرس با بیان اینکه دریای خزر امروز با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر با احتیاط مناسب است افزود: دریا شنبه با ارتفاع موج ۱۰ تا ۷۰ سانتی متر برای فعالیتهای دریایی نامناسب است.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: در شبانه روز گذشته صومعه سرا و لوشان با دمای ۳۶ درجه سلسیوس و ماسوله با دمای ۱۵ درجه سلسیوس به ترتیب گرمترین و خنکترین شهرهای استان بودند.
دادرس افزود: دمای هوا هم اکنون در رشت، مرکز استان ۳۳ درجه سلسیوس و رطوبت این شهر ۵۵ درصد است.