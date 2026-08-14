به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: امسال بیش از ۳۵۰ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافته است که پیش‌بینی می‌شود افزون بر ۲۳ هزار تن محصول تولید و روانه بازار‌های داخل و خارج کشور شود.

محمدحسین خسروی بیان کرد: برداشت گوجه فرنگی در شهرستان آباده از اواخر تیرماه ماه آغاز شده است و تا مهرماه ادامه دارد.

او بیان کرد: با حمایت‌های دولت، زمینه برای صادرات محصول با کیفیت گوجه فرنگی فراهم شده است و از مرداد ماه امسال که زمان برداشت این محصول در این شهرستان است تاکنون در حدود ۳ هزار تن گوجه فرنگی به کشور‌های امارات متحده عربی و پاکستان صادر شده است.