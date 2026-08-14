سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، به اجرای طرح تغذیه رایگان (توزیع شیر) در مدارس اشاره کرد و گفت: این طرح در سال تحصیلی جدید نیز در تمامی مدارس ابتدایی دولتی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی فرهادی گفت : در مناطقی که به دلیل محدودیت‌های تولید یا خرید، امکان توزیع شیر وجود نداشته باشد، تا ۳۰ درصد ظرفیت تغذیه رایگان به محصولات جایگزین اختصاص می‌یابد.

وی در خصوص اعتبار اجرای این طرح افزود : بودجه مصوب برای این طرح حدود ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) است که البته در حال حاضر کارخانه‌های معتبر شناسایی شده‌اند و منتظر اعلام نرخ نهایی از سوی ستاد تنظیم بازار هستیم.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت : ظرف یک ماه آینده ، دستورالعمل نهایی اجرای طرح تغذیه رایگان در سال تحصیلی جدید برای تمامی مناطق شهری، روستایی و عشایری ابلاغ خواهد شد.

فرهادی با تکذیب شایعات مربوط به تأخیر در آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: مدارس در سال تحصیلی جدید همزمان با اول مهر (همانند هر سال) و به صورت ۱۰۰ درصد حضوری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی افزود : پیش‌فرض اصلی ما ، آموزش حضوری است و هیچ مانعی برای بازگشت دانش‌آموزان به مدارس وجود ندارد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت : تقریباً تمامی مدارس آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی دوم و سوم تعمیر و بازسازی شده‌اند و معدود مواردی که تخریب آنها بیش از ۸۰ درصد است نیز تا پایان تابستان ، مرمت و برای اول مهر و سال تحصیلی جدید آماده بهره‌برداری می‌شود.