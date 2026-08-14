مأموران انتظامی در قرچک در جریان یک عملیات اطلاعاتی و پس از شناسایی یک مورد مشکوک، فردی را بازداشت کردند که به گفته پلیس، حدود ۲.۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور، فرمانده انتظامی قرچک گفت: مأموران پاسگاه داوودآباد پس از انجام تحقیقات و هماهنگی قضایی، متهم را شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند.

وی افزود: مواد مخدر کشف‌شده از متهم ضبط و پرونده برای رسیدگی قضایی به مرجع مربوطه ارسال شده است.

پلیس قرچک اعلام کرده است مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر را در دستور کار دارد و با متخلفان در این حوزه برخورد خواهد کرد.