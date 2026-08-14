استاندار خوزستان گفت: راهپیمایی اربعین حسینی امسال با ابعاد ولایی، انقلابی، حماسی و مقاومتی برگزار شد و استان خوزستان بار دیگر نقش ویژه خود را در این مسیر نشان داد.

راهپیمایی اربعین حسینی ابعاد ولایی، انقلابی، حماسی و مقاومتی داشت

راهپیمایی اربعین حسینی ابعاد ولایی، انقلابی، حماسی و مقاومتی داشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در سخنرانی پیش‌از خطبه نماز جمعه اهواز، از اتحاد و همبستگی اقوام و اصناف استان در دفاع از آرمان‌های امام راحل و امام شهید و همچنین از نقش برجسته و حماسی مردم خوزستان در مراسم راهپیمایی اربعین امسال قدردانی کرد .

وی با اشاره به ابعاد مختلف اربعین امسال که با فضای تشیع باشکوه رهبر معظم انقلاب گره خورده بود، اظهار داشت: «راهپیمایی اربعین امسال با ابعاد ولایی، انقلابی، حماسی و مقاومتی برگزار شد و استان خوزستان بار دیگر نقش ویژه خود را در این مسیر نشان داد.»

موالی زاده با ارائه گزارشی از تردد زائران در مرزهای استان، گفت: در مجموع ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار زائر از مرزهای شلمچه و جذابه عبور کردند که ۷۹ درصد از این میزان در مرز شلمچه و ۲۱ درصد در مرز جذابه بوده است. همچنین ۱۷۰ هزار اتباع خارجی نیز از مسیرهای مرزی استان عبور کردند.

استاندار خوزستان با اشاره به خدمات انجام شده، تصریح کرد: «برپایی هزار موکب در مسیر مرزی و ایجاد امکاناتی نظیر بیمارستان صحرایی در جذابه و امکانات درمانی گسترده در شلمچه، از جمله اقدامات خدماتی بود که با هماهنگی ستاد اربعین حسینی و همکاری دستگاه‌های مختلف انجام شد. همچنین لازم به ذکر است که در طول این مسیر، هیچ مورد بیماری عفونی حادی در میان زائران مشاهده نشد.»

وی با اشاره به اقدامات تروریستی دشمن و هدف قرار دادن نقاطی در مرز شلمچه، تأکید کرد: علیرغم تلاش دشمن برای ایجاد اخلال و هدف قرار دادن مرزها که منجر به شهادت دو نفر و اسیب مغزی ۱۱نفر دیگر شد ، تعداد زائران نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش یافت؛ چرا که اراده ملت ایران با شعار لو قطعو ارجلنا و الیدین ناتیک سحفا یا حسین، "اگر دست و پای ما را قطع کنند، سینه خیز می‌آییم یا حسین" گره خورده است.»

وی در پایان از امام جمعه، اعضای مجلس و شورای اسلامی و تمامی دستگاه‌های خدماتی که در برگزاری این مراسم عظیم تلاش کردند، قدردانی کرد.