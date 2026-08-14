آیت الله سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم با اشاره به ضرورت حفظ جایگاه شهر مقدس قم به عنوان حرم اهل بیت بر ضرورت رعایت احکام الهی، حفظ ظاهر شهر، توجه به مسائل شرعی و رعایت عفاف و حیا در قم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم با اشاره به اینکه مطالبه امام حسین علیه‌السلام برای دفاع از حرم و حریم رسول خدا در هر زمان و مکان مصداق دارد، گفت: این مطالبه برای شهر مقدس قم نیز هست، چرا که قم حرم اهل بیت و آشیانه آل محمد (ص) است.

وی افزود: دغدغه رعایت احکام الهی در قم و حفظ ظاهر این شهر از جهت ساخت‌وساز و مسائل شرعی و همچنین رعایت عفاف و حیا در جوانان قم باید بیش از اماکن دیگر باشد، چرا که قم حرم اهل بیت است.

امام جمعه قم با اشاره به حساسیت دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی نسبت به قم خاطرنشان کرد: دشمنان با کشتن، ترور، تخریب و تحریم به هدف خود نرسیدند و می‌خواهند با تخریب فرهنگی از قم انتقام بگیرند.

آیت الله سعیدی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب پس از فتنه سال ۱۳۸۸ در شهر مقدس قم افزود: دشمن به دنبال استفاده از قم به عنوان آنتی‌تز انقلاب است و اگر همه قم، از خانواده‌ها و مردم و بازار تا مسئولان، به پا خیزند، این نقشه شوم دشمن نقش بر آب خواهد شد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام جامعه تأکید کرد و گفت: وحدت تنها یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه یک ضرورت ملی و راهبردی است و امروز ایران در چنین نقطه‌ای قرار دارد.

امام جمعه قم افزود: اتحاد یک تاکتیک برای عبور از یک بحران نیست، بلکه یک اصل راهبردی برای حفظ عزت، استقلال و امنیت کشور است؛ بنابراین نباید اختلاف سلیقه جای دشمن‌شناسی را بگیرد و نباید نقد به تخریب تبدیل شود.

آیت الله سعیدی با اشاره به تجربه تاریخی ملت‌ها خاطرنشان کرد: دشمن پیش از آنکه با قدرت نظامی به یک ملت حمله کند، بر شکاف‌های درونی آن ملت تمرکز می‌کند و این اختلاف‌ها برای دشمن فرصت می‌سازد.

وی تصریح کرد: هر اندازه جامعه منسجم‌تر باشد، هزینه فشار خارجی بیشتر و امکان تحمیل اراده و فرهنگ دشمن کاهش پیدا می‌کند و وحدت بخش مهمی از قدرت ملی محسوب می‌شود.

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه حفظ وحدت به معنای ترک امر به معروف و نهی از منکر نیست، گفت: امر به معروف و نهی از منکر برای اصلاح جامعه و پرهیز از تفرقه است و برای جذب است نه دفع.

آیت الله سعیدی افزود: کسانی که احکام شرعی امر و نهی را نمی‌دانند و از روی غیظ، غضب و عصبانیت، دیگران را امر و نهی می‌کنند، جامعه را قطعه‌قطعه می‌کنند و این مورد توصیه دین ما نیست.

وی با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب درباره شهید حاج قاسم سلیمانی و نگاه به او به عنوان یک مکتب، راه و مدرسه درس‌آموز اظهار کرد: یکی از درس‌های مهم شهید حاج قاسم سلیمانی این بود که قطعه‌قطعه کردن جامعه با عنوان‌های مختلف، خلاف مصلحت نظام است.

امام جمعه قم همچنین با اشاره به مناسبت‌های پیش رو، سالروز هجرت پیامبر اعظم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) از مکه به مدینه را یادآور شد و این هجرت را حرکتی تمدن‌ساز دانست.

وی با اشاره به سالروز پایان جنگ ۳۳ روزه و اعلام پیروزی حزب‌الله لبنان بر رژیم متجاوز صهیونیستی، ابراز امیدواری کرد حزب‌الله لبنان از روز‌های سخت تجاوز رژیم صهیونیستی پیروزمندانه عبور کند و بار دیگر هیمنه پوشالی این رژیم فرو بریزد.

آیت الله سعیدی همچنین با اشاره به مقاومت مسلمانان در لبنان، فلسطین، یمن، عراق و سوریه گفت: این مسلمانان در حال سرمایه‌گذاری برای پیروزی نهایی هستند.

امام جمعه قم در ادامه با اشاره به سالروز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، بر ثبت و انتشار خاطرات دوران اسارت تأکید کرد و گفت: مردم باید بدانند و بفهمند که این انقلاب با چه سختی و هزینه‌ای به دست ما رسیده است.

وی همچنین با اشاره به چهلم آخرین وداع و خاکسپاری امام امت و رهبر شهید انقلاب، بعثت مردم را از مهم‌ترین آثار این شهادت دانست و افزود: این ملت با پیمودن مراتب ایمان، عبودیت و مقاومت شایستگی پیدا کردند که مجرای تحقق اراده الهی در نابودی فساد جهانی و مفسدان باشند.

آیت الله سعیدی تأکید کرد: در چهلمین روز تشییع و خاکسپاری رهبر عظیم‌الشأن انقلاب با خدا عهد می‌بندیم که مکتب او را پاس بداریم، از سختی‌ها، حضور در خیابان‌ها و تحمل مشکلات خسته نشویم و انتقام خون پاک امام شهید امت و همه شهیدان جنگ‌های تحمیلی را از قاتلان جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم.