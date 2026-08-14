نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: دشمن به دنبال ایجاد جنگ داخلی است و نباید با خطا‌های محاسباتی، زمینه تشنج در جامعه فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، بر پرهیز مسئولان از تصمیم‌هایی که موجب تشنج داخلی و افزایش فشار بر مردم می‌شود، تأکید کرد.

او با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین افزود: در شرایط کنونی مردم باید با فرهنگ صحیح مصرف به کشور کمک کنند، اما گران کردن بنزین تنها به افزایش قیمت این سوخت محدود نمی‌شود و می‌تواند فشار‌های بیشتری بر معیشت مردم وارد کند.

امام جمعه همدان، گفتمان مقاومت را فراتر از استکبارستیزی دانست و تأکید کرد: مبارزه با تبعیض، ناعدالتی و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز بخشی از گفتمان مقاومت است و عدالت‌محوری باید در اولویت قرار گیرد.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی با اشاره به تحولات منطقه، شکل‌گیری گفتمان مقاومت را در برابر گفتمان تسلیم دانست و افزود: جنگ اخیر ظرفیت‌های گفتمان مقاومت را نشان داد و این گفتمان می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نظمی نوین در منطقه و جهان باشد.

او با هشدار درباره تلاش جریان نفاق برای تضعیف گفتمان مقاومت گفت: این جریان با استفاده از قدرت رسانه و فناوری تلاش می‌کند تفکر جامعه را تغییر دهد و اتکا به کدخدا را جایگزین اتکا به خدا کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف میان کشور‌های اسلامی افزود: سال‌ها با جنگ رسانه‌ای تلاش شد ایران خطری برای کشور‌های منطقه معرفی شود و هلال شیعی در برابر هلال سنی قرار گیرد، نتیجه این رویکرد نیز قرار گرفتن کشور‌های مسلمان در برابر یکدیگر و فراهم شدن زمینه سوءاستفاده رژیم صهیونیستی بود.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی شناخت جریان‌های نفاق را ضروری دانست و تصریح کرد: جریان نفاق در داخل جامعه دینی نیز با ایجاد اختلاف و انحراف، درصدد تضعیف جامعه و گفتمان مقاومت است.

او تأکید کرد: در برابر جریان کفر که امروز نماد آن آمریکا و رژیم صهیونیستی است، باید با تقویت انسجام، عدالت‌محوری و گفتمان مقاومت، از اختلاف و دو قطبی‌سازی در جامعه جلوگیری کرد.