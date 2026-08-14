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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوه چنار از آغاز برداشت محصول انجیر دیم در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مجتبی هوشمندی گفت: پیشبینی میشود امسال افزون بر ۳ هزار و ۵۰۰ تن انجیر خشک از باغهای شهرستان کوه چنار برداشت و روانه بازار شود.
او بیان کرد: برداشت انجیر دیم از سطح ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار از باغهای شهرستان کوه چنار از اواسط مرداد ماه آغاز شده است و تا نیمه آبانماه ادامه دارد.
هوشمندی با بیان اینکه از مجموع این سطح باغ انجیر، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار به رقم سبز و مابقی به ارقام معمولی اختصاص دارد، افزود: کوه چنار به دلیل شرایط اقلیمی مناسب و خاک حاصلخیز، یکی از قطبهای تولید انجیر دیم در جنوب کشور است و محصول آن از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوه چنار با اشاره به اینکه عمده باغهای قدیمی انجیر دیم در مناطق کوهستانی واقع شدهاند، بیان کرد: بانوان خانواده نقش مؤثری در تولید، برداشت و فرآوری این محصول دارند.
هوشمندی با اشاره به مشکلات باغداران گفت: تخریب جادههای دسترسی به باغها بر اثر بارندگی و روان آبهای فصلی و همچنین ملی بودن اراضی، از مهمترین مشکلات انجیرکاران شهرستان کوه چنار است و از این رو تأمین اعتبار برای بهسازی و مرمت جادههای بین باغها و تسریع در اجرای مصوبات کارگروه و رفع تداخلات اراضی از مطالبات مهم بهره برداران این بخش به شمار میرود.
او بیان کرد: ایجاد سردخانه و توسعه صنایع بسته بندی و فرآوری انجیر، نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده، کاهش ضایعات و بهبود بازاررسانی این محصول دارد.