پخش زنده
امروز: -
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: از یکشنبه، با تشدید جریانهای شمالی و نفوذ توده هوای خنک، دمای هوای استان اردبیل به طور محسوسی کاهش مییابد و هوای خنکی در منطقه مستقر خواهد شد که تا دوشنبه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ اکبرنیا همچنین گفت: امروز (جمعه)، در ساعات پیش از ظهر آسمان استان بیشتر پایدار است و در بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری، و وزش باد هم در این مدت بیشتر ملایم تا متوسط پیشبینی شده.
وی افزود: از حوالی ظهر، با افزایش ناپایداریهای محلی و فراهم شدن شرایط مناسب، رشد ابرهای جوششی و شکلگیری رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و تندبادهای لحظهای در برخی مناطق استان احتمال دارد.
به گفته وی، احتمال وقوع این ناپایداریها در مناطق مرکزی و جنوبی استان بیشتر است و در مناطق مستعد، صاعقه و تگرگ هم دور از انتظار نیست.
کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اردبیل گفت: از بعدازظهر تا اوایل امشب، در مناطق مستعد بهویژه در شهرستانهای مرکزی و جنوبی، احتمال آبگرفتگی موقت برخی معابر عمومی و شکلگیری روانآبهای سطحی محلی وجود دارد.
با توجه به پراکندگی مکانی سامانههای همرفتی، توزیع بارش یکنواخت نیست و مقدار و شدت بارش میتواند حتی در فواصل کوتاه مکانی، اختلاف قابلتوجهی داشته باشد.
اکبرنیا با بیان اینکه از شنبه ۲۴ مرداد، با تقویت جریانهای شمالی و انتقال رطوبت از دریای خزر، الگوی جوی استان اردبیل بهتدریج تغییر میکند اضافه کرد: در این شرایط، افزایش ابرناکی و استقرار آسمان نیمهابری تا ابری در بخشهایی از استان پیشبینی میشود.
وی گفت: در نوار شرقی استان، بهویژه مناطق همجوار با استان گیلان، شکلگیری ابرهای کمارتفاع، مه و بارشهای خفیف و گاه ریزش باران ریزه محتمل خواهد بود.
این شرایط با شدت و ضعف تا صبح دوشنبه ادامه خواهد داشت.
در دیگر مناطق استان اردبیل هم در این مدت، وقوع رگبارهای پراکنده باران دور از انتظار نیست.
همچنین، در مناطق شرقی استان، کاهش دید افقی و پایین بودن ارتفاع پایه ابر در برخی ساعات احتمال دارد و این شرایط میتواند موجب محدودیت یا اختلال موقت در عملیات پروازی فرودگاه اردبیل شود.
کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اردبیل گفت: از نظر دمایی، روند افزایش دما امروز و فردا ادامه خواهد داشت، از یکشنبه، همزمان با تشدید جریانهای شمالی، کاهش محسوس دما در استان آغاز و هوای تا اندازهای خنک در منطقه مستقر میشود و این روند کاهش دما دوشنبه هم ادامه خواهد داشت.
از اواسط دوشنبه، با تضعیف تدریجی جریانهای مرطوب و شمالی و کاهش ناپایداریهای جوی، از میزان ابرناکی کاسته میشود و شرایط جوی استان اردبیل بهتدریج به سمت پایداری بیشتر خواهد رفت.
در ادامه، در روزهای دوشنبه و سهشنبه، روند افزایشی دما در استان پیشبینی میشود.