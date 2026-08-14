امام جمعه یاسوج گفت: ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، معادلات آمریکا و رژیم صهیونیستی را در منطقه تغییر داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، ضمن قدردانی از حضور مردم در برنامه‌های مذهبی و اربعین، از همه مساجد، هیئت‌ها، مردم و خانواده‌هایی که در منازل خود از زائران و عزاداران اهل‌بیت(ع) پذیرایی کردند، تقدیر کرد.

وی همچنین از زائران اربعین، مداحان، ذاکران، رسانه‌ها و صداوسیمای استان به دلیل پوشش و همراهی با این برنامه‌ها تشکر کرد و گفت: از همه نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، به‌ویژه نیروهایی که در برقراری نظم و امنیت مراسم‌ها تلاش کردند، قدردانی می‌کنم و امیدوارم این امنیت و آرامش همواره برقرار باشد.

سفره رنگین دشمن برای بشر، همراه با خطر است

امام جمعه یاسوج با اشاره به ضرورت پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی اظهار کرد: انسان باید بداند هر جایی که گناه و فساد زیاد باشد، دین و معنویت کم‌رنگ می‌شود و اگر در جایی سفره‌ای رنگین برای بشر پهن شد، باید بداند که ممکن است در کنار آن خطر و آسیب نیز وجود داشته باشد.

وی افزود: در جاهایی که فساد زیاد است، دین و معنویت حضور کمتری دارد و مجازات گناه و فساد نیز سنگین خواهد بود.

تقدیر از بازاریان و نقش آنان در شرایط سخت

آیت الله حسینی با اشاره به نقش بازاریان در همراهی با مردم و کشور در شرایط دشوار گفت: باید از بازاریان که در سال‌های مختلف در کنار مردم بوده‌اند، تقدیر کرد؛ چراکه آنان نیز در شرایط سخت وظیفه خود را انجام داده و همراهی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران از قدرت و عزت برخوردار است، گفت: ما امروز قدرت و عزت داریم و این را در میدان‌های مختلف می‌بینیم.

آمریکا در جنگ با ایران متحمل ضربه سنگین شد

امام جمعه یاسوج با اشاره به تحولات منطقه و رویارویی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی بیان کرد: امروز می‌بینیم که در یک میدان جنگ جهانی، مجاهدان میدان نبرد چه حماسه‌ای آفریده‌اند.

وی با اشاره به اظهارات برخی مسئولان و مقامات آمریکایی درباره تجربه جنگ‌های این کشور گفت: حتی برخی مسئولان ارشد بازنشسته آمریکا نیز اذعان کرده‌اند که این کشور در جنگ افغانستان و دیگر جنگ‌ها خسته شده است، اما جنگ با ایران برای آمریکا بسیار سخت بوده و ضربه مهلکی به این کشور وارد شده است.

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه؛ بخشی از تاریخ خیانت آمریکا

امام جمعه یاسوج با اشاره به کودتای آمریکایی علیه دولت قانونی ایران در سال ۱۳۳۲ گفت: ملت ایران تاریخ را فراموش نکرده است؛ آمریکا از گذشته علیه ملت ایران اقدام کرده و همواره به دنبال سلطه و حاکمیت بر این کشور بوده است.

وی افزود: در کودتای سال ۱۳۳۲، آمریکا و انگلیس برای سرنگونی دولت قانونی و بازگرداندن شاه به قدرت وارد عمل شدند و این موضوع نشان می‌دهد که مسئله خیانت آمریکا به ملت ایران مربوط به امروز و دیروز نیست.

دوران پهلوی؛ نماد ذلت و وابستگی

آیت الله حسینی با اشاره به شرایط کشور در دوران پهلوی اظهار کرد: در آن دوران، بیگانگان بر کشور مسلط بودند و تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در اختیار خود ملت ایران نبود.

وی ادامه داد: آمریکا و انگلیس تصمیم می‌گرفتند چه کسی شاه مملکت باشد و شاه نیز در بسیاری از مسائل استقلال لازم را نداشت.

امام جمعه یاسوج با اشاره به خاطرات و نشانه‌های تحقیر ایرانیان در آن دوران گفت: حتی در برخی اماکن، نشانه‌هایی از تحقیر ایرانیان وجود داشت و این نهایت ذلت و خواری بود که در دوران پهلوی بر ملت ایران تحمیل شد.

وی افزود: اگر کسی ایرانی باشد و حتی مسلمان و شیعه هم نباشد، اگر غیرت ملی داشته باشد، خاطرات دوران حکومت پهلوی را فراموش نمی‌کند؛ چراکه بیگانه در کشور و خانه خود انسان مسلط شده بود.

انقلاب اسلامی پایان ذلت تاریخی ملت ایران بود

آیت الله حسینی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) این مسیر را تغییر دادند و انقلاب، فصل جدیدی از تاریخ ملت ایران را رقم زد.

وی تصریح کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا، ملت ایران با قدرت در برابر آمریکا ایستاده و ضربات کوبنده‌ای به دشمن وارد کرده است.

امام جمعه یاسوج افزود: دیروز می‌گفتیم باید به فکر حذف رژیم صهیونیستی از صحنه سیاسی و منطقه باشیم، اما امروز شرایط به گونه‌ای شده که سخن از حذف آمریکا از صحنه سلطه و کودتا نیز مطرح است و این اتفاق با ادامه مقاومت ملت‌ها دور از دسترس نیست.

جنایت‌های آمریکا بی‌پاسخ نمی‌ماند

وی با تأکید بر اینکه جنایت‌های آمریکا باید پاسخ داده شود، گفت: آمریکا جنایت‌های مالی، سیاسی و نظامی بسیاری انجام داده و این جنایت‌ها و خیانت‌ها باید پاسخ خود را دریافت کند.

آیت الله حسینی با اشاره به توصیه امام خمینی(ره) درباره مقابله با آمریکا اظهار کرد: همان‌گونه که امام راحل فرمودند، باید آمریکا را از عرصه سلطه‌گری کنار زد و ملت ایران نیز با ایستادگی و مقاومت این مسیر را دنبال می‌کند.

ملت ایران در میدان ایستاد

وی با تقدیر از مردم ایران گفت: آفرین بر این ملت قهرمان و آفرین بر ملتی که پایدار ایستاد و با غیرت و ایمان در برابر دشمن مقاومت کرد.

امام جمعه یاسوج افزود: امروز باید این ایستادگی و مقاومت را قدر بدانیم و بدانیم که ملت ایران با وجود همه فشارها و تهدیدها، میدان را ترک نکرده است.

کمبود کالا در جنگ و تقدیر از مسئولان و مردم

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در دوران جنگ اخیر گفت: در ایام جنگ با کمبود کالا و بحران جدی در زمینه کالاهای اساسی مواجه نشدیم، هرچند زیرساخت‌های کشور مورد هدف قرار گرفت.

آیت الله حسینی از مردم، مسئولان، بازاریان و همه کسانی که در تأمین نیازهای مردم تلاش کردند، تشکر کرد و گفت: در شرایطی که جنگ می‌تواند اقتصاد و زیرساخت‌های کشور را دچار مشکل کند، همکاری مردم و مسئولان موجب شد مشکلات به حداقل برسد.

ایران اسلامی معادلات جهانی را تغییر داده است

وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی بیان کرد: امروز همه جهان و حتی اقتصاد کشورهای مختلف تحت تأثیر تحولات و جنگ‌ها قرار می‌گیرد، اما جمهوری اسلامی ایران نشان داده که اسلام و انقلاب اسلامی یک قدرت جدی است.

امام جمعه یاسوج افزود: به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی، خود اسلام معجزه است و امروز اتفاقی که در جهان رخ داده، نشان‌دهنده قدرت و اثرگذاری این جریان است.

وی بیان کرد: در یک طرف قدرت‌های بزرگ جهان و اقتصادهای بزرگ قرار دارند و در طرف دیگر ملت ایران ایستاده است، اما اراده پروردگار و عنایت حضرت ولی‌عصر(عج) موجب شده ملت ایران در برابر دشمنان ایستادگی کند.

هشدار درباره بی‌حجابی و گسترش فساد در جامعه

آیت‌الله حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله حجاب و گسترش بی‌حجابی گفت: باید نسبت به این مسائل بیدار باشیم و اجازه ندهیم ارزش‌های اخلاقی و دینی جامعه آسیب ببیند.

وی با بیان اینکه جامعه اسلامی برای حاکمیت اخلاق و معنویت شکل گرفته است، افزود: این همه شهید داده‌ایم، این همه خون داده‌ایم و این همه مبارزه کرده‌ایم تا اخلاق و معنویت در جامعه حاکم باشد.

امام جمعه یاسوج تصریح کرد: عده‌ای در کف خیابان علیه ارزش‌های دینی و اخلاقی شمشیر کشیده‌اند و باید نسبت به این موضوع دغدغه داشته باشیم و برای جلوگیری از گسترش آن اقدام کنیم.

هشدار درباره عادی‌سازی گناه

آیت‌الله حسینی با تأکید بر اینکه انحرافات اجتماعی به‌صورت تدریجی گسترش پیدا می‌کنند، گفت: شیطان انسان را یک‌باره در تاریکی قرار نمی‌دهد، بلکه اندک‌اندک او را از مسیر درست دور می‌کند.

وی افزود: ممکن است انسان ابتدا یک گناه کوچک را عادی بداند، اما همین روند به تدریج او را وارد مسیرهای خطرناک‌تر کند؛ بنابراین باید از همان ابتدا مراقب بود.

امام جمعه یاسوج با اشاره به ضرورت مراقبت از رفتارهای اجتماعی و اخلاقی اظهار کرد: مسئولان باید این مسائل را رصد و پیگیری کنند و اجازه ندهند فساد و بی‌حجابی در جامعه گسترش پیدا کند.

مطالبه از مسئولان برای برخورد با آسیب‌های اجتماعی

آیت‌الله حسینی در پایان با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، از مسئولان خواست با جدیت بیشتری این مسائل را پیگیری کنند و گفت: مسئولان باید نسبت به مسائل فرهنگی و اخلاقی جامعه حساس باشند و برای جلوگیری از گسترش آسیب‌ها اقدام کنند.