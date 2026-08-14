معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سمنان بر اهمیت نقش مردم و تشکل‌های اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، زین‌العابدین حسام، گفت: پیشگیری از وقوع جرم از مأموریت‌های اساسی قوه قضاییه است، اما تحقق پیشگیری مؤثر و پایدار، نیازمند حضور و همراهی همه ظرفیت‌های اجتماعی است چرا که بسیاری از زمینه‌های شکل‌گیری آسیب و جرم، پیش از ورود به فرآیند قضایی و در بستر‌های اجتماعی شکل می‌گیرند. در این میان تشکل‌های اجتماعی و ظرفیت‌های مردمی می‌توانند با شناسایی به‌موقع مسائل و آسیب‌ها، نقش مؤثری در تقویت اقدامات پیشگیرانه ایفا کنند.

وی تصریح کرد: جامعه زمانی می‌تواند در برابر آسیب‌های اجتماعی و عوامل شکل‌گیری جرم ایستادگی کند که مردم از جایگاه «مخاطب» برنامه‌های پیشگیری خارج شده و به «کنشگر» و شریک واقعی در حل مسائل اجتماعی تبدیل شوند؛ در این میان تشکل‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های داوطلبانه و ظرفیت‌های محلی می‌توانند نقش مؤثری داشته باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان گفت: مشارکت اجتماعی زمانی اثربخش خواهد بود که میان مردم، تشکل‌ها و دستگاه‌های مسئول یک ارتباط واقعی و هدفمند شکل بگیرد. تشکل‌ها نباید صرفاً در زمان اجرای برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرند، بلکه باید در فرآیند شناسایی مسئله، ارائه راهکار، اجرای برنامه و ارزیابی نتایج نیز نقش داشته باشند.

وی تصریح کرد: یکی از رویکرد‌های مهم در حوزه پیشگیری، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای شناسایی و کاهش زمینه‌های بروز آسیب و جرم است. هر اندازه جامعه نسبت به مسائل پیرامون خود حساس‌تر، مسئولانه‌تر و مطالبه‌گرتر باشد، امکان مداخله زودهنگام و پیشگیری مؤثر نیز افزایش پیدا می‌کند.

حسام افزود: هدف ما باید حرکت از «جامعه دریافت‌کننده خدمات» به سمت «جامعه مشارکت‌کننده در حل مسائل» باشد. هرجا مردم احساس کنند حضور و نظر آنها مؤثر است، مشارکت پایدارتر خواهد شد و در نهایت همین مشارکت می‌تواند به یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های استان در مسیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی تبدیل شود.