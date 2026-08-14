امام جمعه سردشت گفت: پیامبر اکرم (ص) در واپسین روز‌های حیات مبارکشان امت اسلامی را به پایبندی به آموزه‌های الهی و انجام مسئولیت‌های خود در برابر خداوند و جامعه سفارش کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه سردشت، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به وفات پیامبر گرامی اسلام (ص)، بر اهمیت پیام‌های ایشان در روز‌های پایانی عمر مبارکشان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه وفات پیامبر اکرم (ص) یادآور حقیقت اجتناب‌ناپذیر مرگ برای همه انسان‌هاست، گفت: خداوند با بیان (کل نفس ذائقة الموت) به بشر یادآوری می‌کند که مرگ سرنوشت قطعی همه انسان‌هاست و هر فرد باید برای زندگی پس از مرگ و اعمال خود آماده باشد.

ماموستا محمد واوی افزود: پیامبر اکرم (ص) در واپسین روز‌های حیات مبارکشان، با تأکید بر اصول و ارزش‌های دینی، امت اسلامی را به پایبندی به آموزه‌های الهی و انجام مسئولیت‌های خود در برابر خداوند و جامعه سفارش کردند.

پیش از خطبه‌ها نیز ماموستا محمد واوی با اشاره به صف‌های طولانی در جایگاه‌های عرضه سوخت، بر ضرورت چاره‌اندیشی برای رفع این مشکل تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به وضعیت مرز کیله، ایجاد زمینه‌های اشتغال و کاهش بیکاری در منطقه شد.

وی همچنین با اشاره به آغاز ماه ربیع‌الاول و سالروز بازگشت آزادگان در ۲۶ مرداد، از ایستادگی و فداکاری آزادگان در دوران دفاع مقدس یاد کرد.