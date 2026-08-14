یادآوری رشادتهای جانفدایان؛
بیست و هفتمین یادواره شهدای شهر نراق استان مرکزی
همزمان با روز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا علیهالسلام بیست و هفتمین یادواره شهدای شهر نراق در استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیست و هفتمین یادواره شهدای شهر نراق در شام شهادت امام رئوف، حضرت علی بن موسی الرضا علیهالسلام، با حضور پرشور مردم شهیدپرور، خانوادههای معظم شهدا و مسئولین برگزار شد.
در این مراسم معنوی، سردار غیاثیراد به عنوان سخنران ویژه یادواره ضمن اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب و انتصاب فرماندهان جدید گفت: رهبری دو جهت دارد؛ نخست، رهبر و ولیفقیه زمان و دوم، فرماندهی معظم کل قوا. معظمله به جای فرماندهان شهید، فرماندهان عملیاتی و جنگی را انتخاب و انتصاب کردند.
این یادواره بار دیگر یادآور شد که عزت و امنیت امروز کشور، مرهون جانبازی رادمردان عرصه دفاع و ایثار است.