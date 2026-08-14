مراسم تشییع حسین خواجه‌امیری «ایرج»صبح امروز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ با حضور خانواده و دوستداران او از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) برگزار شد.

عکاس : زهرا سادات راد