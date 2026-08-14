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مراسم تشییع حسین خواجه‌امیری

مراسم تشییع حسین خواجه‌امیری «ایرج»صبح امروز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ با حضور خانواده و دوستداران او از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) برگزار شد.
عکاس :زهرا سادات راد
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ - ۱۴:۰۶
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برچسب ها: تشییع ، تالار وحدت
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