به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال پسران ایران در نخستین دیدار خود از مسابقات کمتر از ۱۸ سال جام آسیا برابر قطر به میدان رفت در پایان با نتیجه ۹۴ بر ۶۹ مقابل حریف به پیروزی رسید.

در این بازی محمد شمسی با ۱۹ امتیاز، ۹ ریباند، ۸ پاس گل و کارایی ۲۸ بهترین بازیکن ایران در این دیدار بود. امیررضا آذری ۱۶ امتیاز، محمدیاشار کمال خالدی ۱۴ امتیاز و محمدصفا بهنیا ۱۳ امتیاز کسب کردند.

نتایج کوارتر‌های این دیدار:

کوارتر اول: ایران ۱۹ - قطر ۹

کوارتر دوم: ایران ۳۰ - قطر ۱۷

کوارتر سوم: ایران ۲۱ - قطر ۲۶

کوارتر چهارم: ایران ۲۴ - قطر ۱۷

تیم ایران که در گروه C با تیم‌های چین، قطر و سریلانکا همگروه است باید در دومین دیدار خود یکشنبه ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف سریلانکا برود.

برنامه و نتایج بازی‌های مرحله گروهی ایران در این رقابت‌ها:

ایران ۹۴ - قطر ۶۹

یکشنبه ۲۵ مرداد

ایران- سریلانکا ساعت ۱۱:۳۰

سه شنبه ۲۷ مرداد

ایران- چین ساعت ۸:۳۰

رقابت‌های بسکتبال جام پسران کمتر از ۱۸ سال آسیا با حضور ۱۶ تیم در ۴ گروه ۴ تیمی و از تاریخ ۲۲ مرداد تا یکم شهریور در شهر احمدآباد کشور هند در حال برگزاریست و در پایان، ۴ تیم برتر این رقابت‌ها سهمیه حضور در جام جهانی کمتر از ۱۹ سال ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.