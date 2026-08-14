سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان؛
اکتشاف ۱۱ چاه نفت و گاز در کهگیلویه و بویراحمد
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از اکتشاف ۱۱ حلقه چاه در میدان مختار و سرمایهگذاری ۲۲ هزار میلیارد تومانی در طرحهای نفت و گاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم قنبری سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان پیش از خطبههای نماز جمعه یاسوج به مناسبت روز صنعت و معدن، با تشریح آخرین وضعیت برخی طرحهای مهم اقتصادی استان، گفت: کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۵ ظرفیت دستیابی به جهش اقتصادی را دارد و فعالسازی ظرفیتهای نفت، گاز، معدن و صنایع پاییندستی باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به میدان نفت و گاز امامزاده شاه مختار در شهرستان بویراحمد افزود: عملیات ژئوفیزیک و پیجویی در این میدان آغاز شده و تیمهای تخصصی متشکل از مهندسان و تکنسینها در شعاع ۴۰ کیلومتری میدان مشغول فعالیت هستند.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: هدفگذاری انجامشده در این طرح، حفر ۱۱ حلقه چاه نفت و گاز است و یکی از شرکتهای بزرگ فنی و مهندسی حوزه نفت و گاز کشور اجرای عملیات تخصصی این پروژه را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه فعال شدن میدان مختار میتواند فصل جدیدی در فعالیتهای نفت و گاز بویراحمد ایجاد کند، گفت: توسعه این میدان علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، میتواند زمینه ایجاد فعالیتهای خدماتی، فنی و صنعتی و اشتغال نیروهای تخصصی استان را فراهم کند.
قنبری در ادامه به طرحهای بزرگ نفت و گاز و صنایع پاییندستی در شهرستان گچساران اشاره کرد و گفت: یکی از طرحهای مهم این حوزه با سرمایه گذاری ثبتشده حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان در حال اجراست.
وی افزود: تکمیل این طرحها در کنار پروژههای پاییندستی، زمینه افزایش ارزش افزوده منابع نفت و گاز و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش در استان را فراهم میکند.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد همچنین به طرح کارخانه شیشه گچساران اشاره کرد و گفت: این پروژه با هدف تولید انواع شیشههای ساختمانی و محصولات تخصصی از جمله شیشههای ضدگلوله در حال اجراست و میتواند یکی از طرحهای مهم صنعتی استان باشد.
وی ادامه داد: توسعه صنایع پاییندستی نفت و گاز میتواند گچساران را به یکی از قطبهای انرژی و صنایع وابسته در منطقه تبدیل کند و زمینه ایجاد واحدهای جدید صنعتی را فراهم آورد.
قنبری با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن در استان اضافه کرد: ظرفیتهای اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد در یک شهرستان متمرکز نیست و برای دستیابی به رشد پایدار باید ظرفیت همه مناطق در حوزههای نفت، گاز، معدن، کشاورزی و صنایع تولیدی فعال شود.
وی گفت: در شهرستان بویراحمد ظرفیتهای قابل توجهی در تولید لوازم آرایشی و محصولات گیاهان دارویی وجود دارد و بخشی از تولیدات این واحدها به بازارهای خارجی صادر میشود.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد همچنین شهرستان کهگیلویه را دارای ظرفیت مهم در صنعت آجر دانست و افزود: این شهرستان از مراکز مهم تولید آجر در جنوب کشور است و تقویت این ظرفیتها میتواند به افزایش تولید و اشتغال کمک کند.
وی تکمیل زنجیره ارزش را یکی از اولویتهای توسعه صنعتی دانست و گفت: در بخش معدن و نفت و گاز باید از خامفروشی فاصله گرفته و با ایجاد صنایع پاییندستی، ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد شود.
قنبری با اشاره به موانع اجرای برخی طرحهای اقتصادی، تصریح کرد: اجرای پروژههای بزرگ نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، مردم و معتمدان محلی است و مسائل مربوط به معارضات و موانع محلی باید با گفتوگو و همکاری برطرف شود.
وی بیان کرد: اکتشاف میدان مختار، توسعه طرحهای نفت و گاز گچساران و فعالسازی ظرفیتهای معدنی و صنعتی شهرستانهای مختلف، در صورت تکمیل و بهرهبرداری، میتواند بخش مهمی از مسیر جهش اقتصادی و توسعه متوازن کهگیلویه و بویراحمد را شکل دهد.