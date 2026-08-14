اردوی جهادی درمانی دندانپزشکی در الیگودرز
مدیرعامل هلالاحمر لرستان از حضور گروه جهادی دندانپزشکی برای ارائه خدمات رایگان به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛غلامرضا علیمحمدی گفت:گروه درمانی جهادی «الکفیل»در قالب ۱۰۰ دندانپزشک،دستیار،عوامل اجرایی و امدادگر داوطلب با حضور در الیگودرز به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی این شهرستان خدمات تخصصی رایگان دندانپزشکی ارائه کردند.
مدیرعامل هلالاحمر لرستان با اشاره به فعالیت۳۶ نفر از نیروهای جمعیت هلالاحمر الیگودرز در اجرای این طرح افزود: در این طرح،خدماتی شامل عصبکشی، ترمیم، جراحی، کشیدن دندان، جرمگیری و فیشورسیلانت(شیار بندی دندان)به بیماران مددجوی شهرستان الیگودرز ارائه شد.
بهزار مرادی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان گفت:در این اردوی چهار روزه ، ۷۰ نفر از کادر درمانی دندانپزشکی ،هزار خدمت رایگان دندانپزشکی به مددجویان این شهرستان ارائه کردند.
ابوالحسنی معاون قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی هم با اشاره به ادامه ی اردوهای جهادی گفت: این اردوهای جهادی در سراسر کشور در حوزه ی عمرانی در بخش فضای جانبی و تعمیرات و در حوزه ی بهداشت و درمان غربالگری چشم پزشکی و دندانپزشکی برای خدمت به مردم و مددجویان برگزار خواهد شد.