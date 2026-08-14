مدیرعامل هلال‌احمر لرستان از حضور گروه جهادی دندانپزشکی برای ارائه خدمات رایگان به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی این شهرستان خبر داد.

مددجویان کمیته امداد و بهزیستی این شهرستان خدمات تخصصی رایگان دندانپزشکی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛غلامرضا علی‌محمدی گفت:گروه درمانی جهادی «الکفیل»در قالب ۱۰۰ دندانپزشک،دستیار،عوامل اجرایی و امدادگر داوطلب با حضور در الیگودرز به

مدیرعامل هلال‌احمر لرستان با اشاره به فعالیت ۳۶ نفر از نیروهای جمعیت هلال‌احمر الیگودرز در اجرای این طرح افزود: در این طرح،خدماتی شامل عصب‌کشی، ترمیم، جراحی، کشیدن دندان، جرم‌گیری و فیشورسیلانت(شیار بندی دندان) به بیماران مددجوی شهرستان الیگودرز ارائه شد.





بهزار مرادی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان گفت:در این اردوی چهار روزه ، ۷۰ نفر از کادر درمانی دندانپزشکی ،هزار خدمت رایگان دندانپزشکی به مددجویان این شهرستان ارائه کردند.



