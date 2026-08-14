به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه پلدشت گفت: هزینه مقاومت کمتر از تسلیم است، هزینه تسلیم آنقدر سنگین و خفت‌بار است که قرآن صریحا اهل تسلیم را فاسق و سزاوار بدترین عذاب‌های دنیوی و اخروی می‌داند.

حجت‌الاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه پلدشت با اشاره به ماه ربیع الاول گفت: ربیع الاول ماهی است که در آن خداوند رحمت و برکات خود را به مردم ارزانی داشته است، در این ماه رویداد‌های ارزشمندی را شاهد هستیم که از جمله آن‌ها میلاد «پیامبر اکرم (ص)» است، رسولی که رحمت را برای مومنان به همراه آورد و سعادت دنیا و آخرت را به مردم هدیه داد.



وی تصریح کرد: هجرت «پیامبر اکرم (ص)» در اولین روز ماه ربیع الاول قرار گرفته و آغازی برای جشن و سرور است، زیرا هجرت «پیامبر اکرم (ص)» سبب توسعه اسلام شد و پایه‌های این دین استحکام بخشیده شد.

امام جمعه پلدشت با اشاره به نامه اعلام بیعت، وفاداری دبیرکل، رزمندگان مؤمن و شجاع حزب‌الله افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه اعلام بیعت، وفاداری دبیرکل، رزمندگان مؤمن و شجاع حزب‌الله فرمودند: «امروز که ملّت‌های جهان از ظلم و بیداد دولت آمریکا و صهیونیست‌های جنایتکار و نابودکننده‌ی حرث و نسل به ستوه آمده‌اند، راهی جز جهاد و مقاومت، پیشِ رو نمانده است».

وی اظهار کرد: هزینه مقاومت کمتر از تسلیم است، هزینه تسلیم آنقدر سنگین و خفت‌بار است که قرآن صریحا اهل تسلیم را فاسق و سزاوار بدترین عذاب‌های دنیوی و اخروی می‌داند.

جمشیدی گفت: امروز که ملت‌های آزاده در محاصره‌ی ظلم ترکیبی استکبار جهانی قرار گرفته‌اند، راهی جز ایستادگی نیست، نتیجه‌ی قطعی این ایستادگی نه تنها دفع شر دشمن، بلکه تحقق عزت حقیقی و رهایی نهایی از قید استبداد است، چرا که سنت الهی بر این استوار است که سرانجام، پیروزی از آن کسانی خواهد بود که هرگز هزینه‌ی گران و خفت‌بار تسلیم را به بهای عزتمندانه‌ی مقاومت ترجیح نمی‌دهند.