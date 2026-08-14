پخش زنده
امروز: -
سنگر مقدس نماز جمعه، تریبون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پل ارتباطی بین حاکمیت و مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکزاصفهان؛ مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان در آیین تکریم و معارفه امام جمعه شهر دامنه فریدن در جمع نمازگزاران این شهر گفت: ائمه جمعه متولی امور فرهنگی و مسئول قرارگاه فرهنگی منطقه به شمار میروند و توقع این است که معرفت، تقوا، ایمان و اخلاق مورد نیاز جامعه بواسطه امام جمعه تامین شود.
حجتالاسلام مهدی آقایی با اشاره به نقش ائمه جمعه در حل مشکلات شهر و منطقه افزود: سنگر مقدس نماز جمعه پل ارتباطی بین نظام و حاکمیت با مردم عزیز است تا بتواند راهگشای مسائل معنوی، اخلاقی و کمکحال مسئولین اجرایی شهرستان و منطقه باشد.
در این آیین از تلاش های ۱۰ ساله حجتالاسلام ناصر صابری قدردانی و حجتالاسلام سیدسجاد رضایی بعنوان امام جمعه جدید شهر دامنه معرفی شد.