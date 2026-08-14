معاون فنی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از تداوم هوای گرم، افزایش نسبی دما و احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای در استان خبر داد.

تندباد‌های لحظه‌ای در راه کهگیلویه و بویراحمد

تندباد‌های لحظه‌ای در راه کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمان فرامین،معاون فنی اداره‌کل هواشناسی استان با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و شاخص‌های ناپایداری، اظهار کرد: از امروز تا اواسط هفته آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی این مدت در برخی ساعات شبانه‌روز احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای وجود دارد و از نظر دمایی نیز روند افزایش نسبی دما با شیب ملایم پیش‌بینی می‌شود.

معاون فنی اداره‌کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: ماندگاری هوای گرم همچنان در مناطق مختلف استان مورد انتظار است و شهروندان باید در ساعات گرم روز نسبت به افزایش دما و وزش باد توجه داشته باشند.

وی درباره وضعیت جوی روز جمعه گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در برخی ساعات همراه با افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و غبار خواهد بود.

فرامین بیان کرد: برای روز شنبه نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و غبار رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: روز یکشنبه نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین احتمال رگبار پراکنده در برخی مناطق مرتفع و ارتفاعات وجود دارد.

معاون فنی هواشناسی استان با اشاره به دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، لیشتر با بیشینه دمای ۴۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۱۸.۳ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان بودند.