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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب از آغاز برداشت لیموترش از سطح هزار و ۷۰۰ هکتار از باغ های این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اعیانمنش با بیان اینکه برداشت لیموترش در شهرستان داراب تا اواسط آبانماه ادامه دارد، گفت: برآوردها نشان میدهد در سال جاری حدود ۳۰ هزار تن لیموترش از باغات شهرستان داراب برداشت و به بازارهای مصرف عرضه شود.
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به تنوع ارقام لیموترش در داراب افزود: ارقام محلی، مکزیکنلایم، لیسبون، پرشینلایم و خارکل از گونههای اصلی تحت کشت در این شهرستان است.
او در ادامه داد: بخش عمده محصول تولیدی لیمو به بازارهای داخلی بهویژه استانهای فارس، اصفهان و تهران ارسال میشود و همچنین بخشی از این محصول نیز به کشورهای روسیه، پاکستان و افغانستان صادر خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب در پایان گفت: مدیریت صحیح برداشت و عرضه محصول برای حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری لیموترش بسیار مهم است.