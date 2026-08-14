به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اعیان‌منش با بیان اینکه برداشت لیموترش در شهرستان داراب تا اواسط آبان‌ماه ادامه دارد، گفت: برآوردها نشان می‌دهد در سال جاری حدود ۳۰ هزار تن لیموترش از باغات شهرستان داراب برداشت و به بازارهای مصرف عرضه شود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به تنوع ارقام لیموترش در داراب افزود: ارقام محلی، مکزیکن‌لایم، لیسبون، پرشین‌لایم و خارکل از گونه‌های اصلی تحت کشت در این شهرستان است.

او در ادامه داد: بخش عمده محصول تولیدی لیمو به بازارهای داخلی به‌ویژه استان‌های فارس، اصفهان و تهران ارسال می‌شود و همچنین بخشی از این محصول نیز به کشورهای روسیه، پاکستان و افغانستان صادر خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب در پایان گفت: مدیریت صحیح برداشت و عرضه محصول برای حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری لیموترش بسیار مهم است.