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عملیات ایجاد و تجهیز محوطه استقرار سازههای پیشساخته مرزی در منطقه کوزهرش سلماس با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عملیات ایجاد و تجهیز محوطه استقرار سازههای پیشساخته مرزی در منطقه کوزهرش سلماس با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان وارد مرحله اجرایی شد.
در این طرح، محوطهای به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع با اجرای فنسکشی کامل، احداث دربهای ورود و خروج، اجرای سکوی استقرار سازهها و نصب ۹ دستگاه سازه پیشساخته اداری و ۲ دستگاه سازه پیشساخته تأسیساتی و منبع آب به مساحت حدود ۲۰۰ مترمربع تجهیز و آماده بهرهبرداری شده است.
این اقدام، یکی از مطالبات مهم و دیرینه مردم شهرستان سلماس را وارد مرحله عملیاتی کرده و میتواند زمینهساز تکمیل زیرساختهای مرزی، تسهیل فرآیندهای اجرایی و فراهم شدن بسترهای لازم برای توسعه و رونق منطقه کوزهرش باشد.
کوزهرش؛ مطالبهای که امروز، نشانههای تحقق آن در میدان دیده میشود.