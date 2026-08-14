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امام جمعه سرخرود با تأکید بر ضرورت تقویت مقاومت و انسجام ملی، گفت: در برابر ظلم و زیادهخواهی دشمن راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام تقیزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته سرخرود، با اشاره به ۲۳ مرداد، روز مقاومت اسلامی، گفت: نهال مقاومت اسلامی همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت و امروز در سراسر منطقه گسترش یافته است.
وی افزود: فلسفه مقاومت از منطق قرآنی گرفته شده و در برابر ظلم و طاغوت باید ایستادگی کرد و هر راهی غیر از مقاومت، از مذاکره و تفاهم گرفته تا سایر روشها، بدون برخورداری از قدرت، میتواند موجب جریتر شدن دشمن شود.
امام جمعه سرخرود با اشاره به نقش مقاومت در تحولات منطقه، ادامه داد: فرزندان شهید مقاومت با خون خود این نهال را به درختی تناور تبدیل کردند و مسیر مقاومت تا تحقق اهداف آن ادامه خواهد داشت.
تقیزاده همچنین با گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز آغاز بازگشت آزادگان به کشور، گفت: آزادگان با الگوگیری از مکتب اهل بیت، دوران اسارت را به عرصهای برای مبارزه، صبر و خودسازی تبدیل کردند و مجاهدت آنان برای سربلندی ایران اسلامی در تاریخ ماندگار خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد، افزود: این کودتا نشان داد دشمنی آمریکا با ایران به شعارهای سیاسی محدود نیست و هر زمان که ایران برای حاکمیت بر منابع و منافع خود تلاش کرده، با دخالت و مانعتراشی آمریکا مواجه شده است.
امام جمعه سرخرود با تأکید بر اینکه ایران امروز از استقلال و اقتدار بیشتری برخوردار است، گفت: ملت ایران با تکیه بر ولایت و ایستادگی شهدا در برابر فشارها و تهدیدها مقاومت کرده و زیر بار سلطه هیچ قدرتی نخواهد رفت.
تأکید بر تقویت توان دفاعی و دیپلماسی فعال
تقیزاده با اشاره به انتخاب مسئولان جدید در حوزه امنیت ملی و فرماندهی نیروهای نظامی، گفت: مطالبات رهبر انقلاب باید با سرعت و بدون فوت وقت در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: تقویت توان دفاعی و تهاجمی، استفاده از ظرفیت دیپلماسی فعال بهویژه با کشورهای دوست، بهرهگیری از ظرفیت بسیج مردمی و شناسایی و مقابله با تهدیدهای دشمن باید با جدیت دنبال شود.
امام جمعه سرخرود با بیان اینکه کشور در شرایط یک جنگ همهجانبه قرار دارد، تصریح کرد: برای قدرتمند شدن کشور و استفاده از همه ظرفیتها، تعلل جایز نیست.
ضرورت آرایش اقتصادی در شرایط جنگی
تقیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: همانگونه که کشور در شرایط جنگی نیازمند آمادگی دفاعی است، اقتصاد نیز به آرایش جنگی نیاز دارد.
وی افزود: دشمن پس از ناکامی در جنگ، به دنبال ایجاد فتنه داخلی و کاهش تابآوری مردم از مسیر فشارهای اقتصادی است و در این شرایط کنترل قیمت کالاهای اساسی، مهار تورم و مدیریت حوزه دارو نیازمند نظارت جدیتر است.
تأکید بر ترویج عفاف و حجاب
امام جمعه سرخرود همچنین با اشاره به موضوع عفاف و حجاب، گفت: حجاب یکی از مظاهر عفاف و زیست عفیفانه است و رعایت آن علاوه بر جنبه ظاهری، نشاندهنده ارزشهایی است که فرد برای خود و جامعه قائل است.
تقیزاده افزود: عفاف به معنای خویشتنداری، پاکی و پایبندی به اصول اخلاقی است و حجاب نیز بخشی از این سبک زندگی عفیفانه محسوب میشود.
وی با انتقاد از وضعیت برخی مراکز فرهنگی و تفریحی، ادامه داد: آنهایی که روزی موضوع حجاب را به چند تار مو تقلیل میدادند، امروز باید وضعیت برخی خیابانها و مراکز تفریحی را ببینند و بدانند که دشمن با فتنه حجاب به دنبال تغییر فرهنگ، نسل و تضعیف حیا و عفاف در جامعه است.
امام جمعه سرخرود ساماندهی مراکز فرهنگی و تفریحی را از وظایف مسئولان دانست و گفت: مردم نیز باید در این زمینه مشارکت و مطالبهگری داشته باشند.
تقیزاده در پایان با قدردانی از عزاداران و زائران حسینی و رضوی، بر تداوم فرهنگ اهل بیت و بهرهگیری از آموزههای مقاومت، ایثار و عفاف در زندگی اجتماعی تأکید کرد.