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دو نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در بازدید از شهرهای سرعین و اردی موسی، از اختصاص اعتبارات لازم برای تکمیل طرحهای نیمهتمام خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بازدید از طرحهای عمرانیِ کمربندی و پل روگذر سرعین گفت: تا پایان مرداد ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نقدی و تا پایان شهریور ۲۵۰ میلیارد تومان به صورت مِلک از طریق شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا قرار میگیرد تا این طرحهای مهم را تا دهه فجر امسال تکمیل و افتتاح کند.