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وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از خانهموزه انقلاب اسلامی در مشهد بازدید کرد؛ خانهای تاریخی که پس از استقرار مرحوم آیتالله سیدجواد خامنهای، پدر رهبر شهید انقلاب، در آن، به یکی از مکانهای مهم روایتگر تاریخ معاصر ایران و محل تولد رهبر شهید انقلاب تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، پس از برگزاری نشست تخصصی سرمایهگذاران گردشگری و صنایعدستی استان خراسانرضوی، به همراه سیدعباس مصطفوی مشاور وزیر و سیدجواد موسوی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسانرضوی، از «خانهموزه انقلاب اسلامی» در مشهد بازدید کرد.
این خانه از جمله مکانهای تاریخی و فرهنگی مشهد است که در پیوند با تاریخ معاصر ایران، خاطرات و روایتهای مهمی را در خود جای داده و بهواسطه نسبت مستقیم با خاندان رهبر شهید انقلاب، واجد جایگاهی ویژه در میان مکانهای روایتگر تاریخ معاصر کشور است.
مرحوم آیتالله سیدجواد خامنهای، پدر رهبر شهید انقلاب، پس از بازگشت از نجف اشرف و ورود به کسوت مرجعیت، این خانه را خریداری و در آن مستقر شد. آیتالله سیدعلی خامنهای، رهبر شهید انقلاب نیز در همین خانه متولد شد و بخشی از سالهای نخست زندگی خود را در این خانه و در فضای خانوادگی آن سپری کرد.
خانهای برای روایت تاریخ معاصر
خانهموزه انقلاب اسلامی امروز بستری برای روایت بخشی از تاریخ اجتماعی و فرهنگی معاصر ایران به شمار میرود؛ روایتی که از خلال معماری، فضای زندگی، اسناد، خاطرات و نشانههای برجایمانده از زندگی خانوادگی خاندان خامنهای، مخاطب را با بخشی از زیست اجتماعی و فرهنگی آن دوره آشنا میکند.
این خانه، تصویری ملموس از سادگی، قناعت و سبک زندگی خانوادگی مرحوم آیتالله سیدجواد خامنهای و خانواده ایشان ارائه میدهد و برای بازدیدکنندگان، امکان مواجهه نزدیکتر با فضای زندگی شخصیتی را فراهم میکند که بعدها در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران نقشی اثرگذار ایفا کرد.
اهمیت این خانه از منظر گردشگری فرهنگی نیز در همین پیوند میان میراث ملموس، تاریخ معاصر و روایت شخصیتهای اثرگذار نهفته است؛ ظرفیتی که میتواند در کنار دیگر جاذبههای تاریخی، فرهنگی و زیارتی مشهد، به غنای تجربه گردشگران داخلی و خارجی از این شهر کمک کند.
پیوند میراث تاریخی با هویت معاصر مشهد
قرار گرفتن این خانه در یکی از محلههای تاریخی مشهد نیز بر اهمیت آن افزوده است؛ محلهای که خود بخشی از حافظه تاریخی و اجتماعی این شهر محسوب میشود و مجموعهای از روایتهای مرتبط با تحولات فرهنگی و اجتماعی مشهد را در خود جای داده است.
از این منظر، خانهموزه انقلاب اسلامی را میتوان بخشی از زنجیره میراث روایتمحور مشهد دانست؛ زنجیرهای که در کنار ظرفیت عظیم گردشگری زیارت، امکان معرفی ابعاد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهر را برای مخاطبان فراهم میکند.
بازدید وزیر میراثفرهنگی از این خانه در ادامه برنامههای حضور وی در مشهد، بر اهمیت ظرفیتهای میراثی و فرهنگی مرتبط با تاریخ معاصر در سیاست توسعه گردشگری استان خراسانرضوی تاکید دارد؛ ظرفیتی که با روایت حرفهای و مستند میتواند به بخشی از تجربه فرهنگی گردشگران و زائران مشهد تبدیل شود.
خانهموزه انقلاب اسلامی امروز برای بسیاری از بازدیدکنندگان داخلی و خارجی، روایتی زنده از یک دوره تاریخی و جلوهای ملموس از زیست خانوادگی یکی از مهمترین خاندانهای اثرگذار در تاریخ معاصر ایران است؛ روایتی که در متن یکی از محلههای تاریخی مشهد، میان گذشته و امروز پیوند برقرار میکند.