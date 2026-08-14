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امامجمعه موقت اصفهان: گفتمان انقلاب، ایستادگی است که مردم در خیابانها فریاد میزنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان ؛حجتالاسلاموالمسلمین حسین محمدی امامجمعه موقت اصفهان در خطبههای نمازجمعه اصفهان گفت: وادادگی که میگوید همه چیز را بدهیم تا راحت باشیم و بازندگی که از سر ناامیدی میگوید همه چیز را از دست دادهایم گفتمان دشمن است اما گفتمان انقلاب، ایستادگی است که مردم در خیابانها فریاد میزنند.
خطیب جمعهاصفهان افزود: یک ملت ممکن است سالها خوندل بخورد و ۲۳۰ هزار شهید تقدیم کند، همانند انقلاب اسلامی ایران که استان قهرمانپرور اصفهان ۲۴ هزار شهید را تقدیم کرده است. اما اگر جامعهای با ترویج بیحیایی، بیعفتی و بیغیرتی، مراقبت نکند، ممکن است همه دستاوردهای خود را از دست بدهد. تقوای فردی و تقوای اجتماعی، همان نگهبانی از دستاوردهاست.
حجتالاسلام والمسلمین حسین محمدی به دو گفتمان خطرناک در کشور اشاره کرد و افزود: هر دو گفتمان، خواست دشمن است و هر دو خطرناک؛ اما گفتمان اصلی و اصیل انقلاب، گفتمان ایستادگی، مقاومت و روایت فتح و پیروزی است که مردم در خیابانها فریاد میزنند و باید بر آن پای فشرد.
امامجمعه موقت اصفهان با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تاکید کرد: دشمنی آمریکا با ایران از همان روز با سرنگونی دولت قانونی دکتر مصدق آغاز شد، نه بعد از انقلاب اسلامی. ما شعار مرگ بر آمریکا را دادیم و خواهیم داد و همچنان در برابر آمریکا مقاومت خواهیم کرد و پوزه آن را به خاک خواهیم مالید.
حجتالاسلام والمسلمین حسین محمدی با قدردانی از مردم عراق، حشد شعبی و نیروهای امنیتی کشور برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین گفت: ملت عراق در ماه محرم و صفر، دو حماسه بزرگ آفریدند و درهای خانه و قلب خود را به روی زائران گشودند.
خطیب جمعه اصفهان با اشاره به گفتمان انتقام، تاکید کرد: این ملت برای انتقام خون همه شهدا، از شهید سلیمانی تا شهدای مظلوم میناب، ناو دنا و لامرد، مبعوث شده است. از مسئولان و نیروهای مسلح انتظار داریم ادبیات انتقامی خود را تقویت کنند، چراکه این ادبیات، مقدمهای برای اجرای عدالت، تأمین امنیت پایدار و بازدارندگی در برابر دشمنان است.
حجتالاسلام والمسلمین حسین محمدی با گرامیداشت روز جهانی مسجد و سالروز هجرت پیامبر اکرم (ص)، به اهمیت نهاد مسجد اشاره کرد و گفت: اولین نهادی که پیامبر پس از هجرت تشکیل داد، مسجد بود. مسجد سنگر است و دشمنان بهخوبی میدانند که از کجا ضربه میخورند؛ ازاینرو، در غزه بیش از ۱۲۰۰ مسجد را تخریب کردند. در کشور ما نیز دشمن درصدد تضعیف مساجد است و ما باید با حضور جوانان و نوجوانان، مساجد را به سنگرهای انقلابی تبدیل کنیم. امام جمعه موقت اصفهان، نمازجمعه را نیز «قرارگاه» دانست و گفت: اگر سنگر مسجد و قرارگاه نمازجمعه در کنار هم تقویت شوند، میتوانند به اعتلای فرهنگ ایمان، بصیرت و اخلاق در جامعه کمک کنند.