تصادف منجر به فوت در جاده چرام به دهدشت

تصادف منجر به فوت در جاده چرام به دهدشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفارفرد، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: این حادثه صبح امروز در مسیر چرام به دهدشت، محدوده کنار کشتارگاه دهدشت رخ داد.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی پژو پارس سفیدرنگ واژگون شد که تنها سرنشین آن، یعنی راننده خودرو، بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای بررسی وضعیت حادثه انجام شد.