تصادف منجر به فوت در جاده چرام به دهدشت
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از وقوع یک فقره تصادف مرگبار در محور چرام _ دهدشت خبر داد.
وی افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی پژو پارس سفیدرنگ واژگون شد که تنها سرنشین آن، یعنی راننده خودرو، بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای بررسی وضعیت حادثه انجام شد.
غفارفرد با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.